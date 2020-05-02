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塞尔维亚总统：中国助力塞尔维亚稳定疫情和恢复经济

2020年05月02日09:33  来源：新华网
 
原标题：塞尔维亚总统：中国助力塞尔维亚稳定疫情和恢复经济

　　新华社贝尔格莱德5月1日电（记者石中玉）塞尔维亚总统武契奇1日说，在中国的帮助下，塞尔维亚新冠疫情逐渐稳定，塞方将进一步推进两国在经贸领域合作。

　　武契奇当天在塞首都贝尔格莱德会见中国驻塞大使陈波，并和中国赴塞抗疫医疗专家组以及援建“火眼”病毒检测实验室的中国华大集团专家会谈，商讨两国共同抗击新冠疫情的最新进展等。

　　在会后的新闻发布会上，武契奇对中国抗疫医疗专家组和华大集团专家表示感谢。他说：“在我们最为困难的时刻，如果没有中国的帮助，我们的医疗系统很难维持，这对我们而言至关重要……我们永远不会忘记（中国的）帮助和支持。”

　　武契奇说，6周来，中国专家组几乎走遍塞尔维亚所有疫情严重的城市，给当地带来疫情防控的宝贵知识和经验，更给塞尔维亚民众带来了战胜疫情的信心和动力。他说，华大集团专家为塞尔维亚带来先进设备和技术，大大提升了塞病毒检测能力。

　　谈及疫情后的经济恢复计划时，武契奇说，中国企业在疫情期间对塞尔维亚经济运转起到关键作用。塞中贸易额在不断增加，两国将继续商讨人工智能、机器人等领域合作的可能性。

　　陈波表示，在两国元首的引领下，中塞两国人民并肩抗疫，取得积极成果。中塞不仅是共同抗疫的伙伴，也将是疫情过后恢复经济的重要合作伙伴。双方将继续共建“一带一路”、推进“17+1合作”，把务实合作和本国经济复苏结合起来，全力推进基建、旅游、创新、贸易等领域合作。

　　塞尔维亚卫生部1日发布的数据显示，截至当地时间1日15时，塞尔维亚累计确诊病例9205例，死亡185例。

(责编：刘洁妍、杨牧)
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