全法学联：云上医疗群温暖学子心

人民网巴黎5月1日电（记者何蒨） 欧洲疫情暴发以来，法国一直处在疫情的旋涡之中。一个多月来，留法学子每天都在关注疫情报道，对比各种数据，从初期的惊恐和不知所措，到如今逐渐冷静应对。在此期间，因法国实施禁足令，留学生不能随便出门，只能待在家里靠手机相互联系，有些同学甚至真的出现发热、咳嗽等症状，担忧害怕的情绪很影响身心健康。为此，全法学联动用社交网络的力量，不仅设立了在线医疗咨询群，更开辟了心理咨询在线支持，为海外留学生带来温暖的保护与支持。

在线医疗咨询帮助留学生度过健康难关

3月以来，法国急救热线15早已超负荷运转，大部分时候医生都建议居家隔离，有些出现症状的同学越发焦虑紧张。面对这种情况，全法学联主席丁剑在3月初就开始带领学联骨干先后创建了两个“在线医疗咨询”群，邀请中法两国医生及专家坐镇问诊，解决留学生的就医困难。

巴黎七大的一位同学在3月底某日凌晨突发呼吸困难，并拨打法国急救中心电话，救护车终于在凌晨到达。整个过程中，“在线医疗咨询”群的医师助理陈萌女士和群主李武智一直在提供远程帮助，包括与法国急救医生沟通等，整晚的陪伴该同学完成检查、治疗和开药过程，出色的完成了一次全程夜诊义务急救工作。这位痊愈的同学后来也主动参加学联健康包的发放工作，她表示：“自己接受了太多人的帮助，现在很想帮助别人。”

医疗群汇聚了来自中法两国的医疗专业人士，包括在法国执业的全科医生、医护人员，以及来自北京协和医院、北京301医院、中国驻喀麦隆医疗队、国家航天中心总医院等的医护人员，以及由广东省政府、广东省欧美同学会支持组建的广州花花健康管理有限公司旗下的博士医生志愿团队。两个在线医疗群聚集了近40名中法医疗专家，为同学治疗疾病提供了良好建议和爱心支持。

在线心理支持为留学生提供温暖陪伴

长时间实施禁足也对留学生的心理和精神层面带来很大压力，部分留学生由于独居，缺少与外界的接触而感到压抑、焦虑和烦躁。为减轻疫情对留学生心理上的影响，全法学联又成立了心理健康咨询群，为留学生免费提供在线心理咨询服务，群中汇集19名经验丰富的海内外专家及10多名志愿者，包括法国注册心理咨询师、法国注册临床心理咨询师、国家二级心理咨询师、心理学博士及博士后、精神科医生等。

一位群里的心理专家表示：“面对疫情，有情绪反应是正常的表现，需要学会正确地表达和倾诉。有的同学会在家里胡思乱想，疑心特别重，并反复量体温，一天可以测量数十次，这个时候，哪怕10至15分钟正确心理疏导，都可以给他们吃一颗定心丸。”目前心理健康咨询群中有278名同学在线，专家与同学们互动交流，提出有效的建议。同学们心理得到安慰后，状态也比较很稳定。

除了在线医疗咨询，海外留学生最急需的就是医疗物资。全法学联积极调动各地骨干，在力所能及的范围内给多位同学送去体温计、药品、蔬菜、食物、口罩等物资。此外，在中国驻法使馆的指导下，全法学联及志愿者们也积极参与留法学子“健康包”的发放，解决了很多留学生身处海外缺少药品、防疫物资的燃眉之急。万里难隔家国情，正是这些跨越万里的云上驰援，给海外留学生带来温暖与坚固的支持。

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