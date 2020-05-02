人民网北京5月1日电（崔越）30日，“携手同心，共同面对”非洲华侨华人与中资企业风险防控线上研讨会举行。本次会议由《非洲华侨周报暨人民日报海外版非洲周刊》倡导发起并联合中国公共外交协会、中国传媒大学媒介与公共事务研究院主办，旨在深入研讨如何携手克服疫情影响，促进中非人民，尤其是与在非华侨华人和中资企业的相互理解和支持，进而为疫情后的中非关系持续向好发展，为共建“一带一路”助力，为侨胞事业发展和健康平安助力。

中国驻博茨瓦纳大使赵彦博、中国政府非洲事务原特别代表钟建华大使、中国驻非盟使团原团长旷伟霖大使、中国公共外交协会副会长刘碧伟大使、博茨瓦纳中国和平统一促进会会长、环球广域传媒集团、非洲华文传媒集团董事长南庚戌等嘉宾在线出席并致辞。

赵彦博大使在发表开幕致辞时指出，在抗击新冠肺炎疫情的过程中，中国与非洲相互支持合作，充分体现了中非患难与共的兄弟情谊，谱写了新时代中非友好的新篇章。在抗疫的同时，增进中非民间友好、维护中非关系健康发展需要每个人都尽到自己的一份责任。在非侨胞、机构、媒体要和国内形成合力，面向当地讲好中非守望相助、合作抗疫的故事，主动向身边有疑惑、有误解的非洲朋友阐明事实、答疑解惑，增进他们对中国的了解和理解，同时要警惕并抵制各种谣言、阴谋论和污名化言论，决不能让其成为中非关系发展的绊脚石。

钟建华大使表示，希望在非洲的侨胞首先保护好自己，在抗疫工作中发挥自身的优势，充分发挥桥梁与纽带的作用，向驻在国介绍中国的成功经验，结合自己本地的实际情况，向当地民众提出更好的建议。

旷伟霖大使在主旨发言中就中非疫情防控现状进行分析，并鼓励在非侨胞助力中非抗疫合作。

刘碧伟大使说，此次疫情来的史无前例、猝不及防，非洲各国的侨胞及侨社应加强与驻外使领馆的密切联系及沟通，在使领馆的指导下，有序开展防疫工作。他强调，侨胞们应当提前做好抗疫预案，在突发状况下有条不紊的做出应对，以确保华人的生命安全得到保障。

南庚戌会长发言表示，华侨华人和中资企业应该在配合当地抗疫及更好地防范保护自身安全和健康的同时，积极利用自身优势和媒体传播真相，讲真故事、讲合理的好故事。通过华侨华人的自身行为去向当地人释疑解惑，澄清谬误。建议侨胞们多关注和利用好主流的社交媒体平台，使其成为推动中非友谊的好帮手。

会上，全非洲中国和平统一促进会会长徐长斌、博茨瓦纳华侨华人总商会会长胡中文、坦桑尼亚中国和平统一促进会会长冯振宇等侨领代表进行了讨论交流。各媒体代表积极发言，并发表各自观点。

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