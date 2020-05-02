在英中国青年：疫情下更应铭记五四精神

人民网伦敦5月2日电（记者强薇）进入五月，英国的新冠肺炎疫情仍十分严峻。正值五四青年节到来之际，许多在英中国青年纷纷表示，特殊时期，更应铭记五四精神，时刻心系祖国。

今年年初开始，面对新冠疫情在中国暴发的紧急形势，全英各地学联、校友会等在第一时间号召广大留英学子捐款、采集物资。如今，疫情在欧美各国蔓延，海外留学生也面临着前所未有的考验。“新时代青年要锤炼品德修为，海外留学生在此次抗疫中‘打全场’，磨砺了我们独立自主、乐观坚韧、团结互助的品格。”英国剑桥大学达尔文学院留学生杜桢表示，“面对疫情中复杂多变的国际局势和舆论，我们明辨是非，基于事实，理性发声。同时，疫情也增强了我们的民族忧患意识。新冠疫情是一场持久战，且对全球政治、经济、科技、医疗等各个领域产生了深远的影响。面对后疫情时代的机遇和挑战，我们应当进一步明确个人理想，担当时代使命，为实现中华民族伟大复兴而奋斗。”

疫情之下，中英关系聚焦抗疫主题。但另一方面，近期英国也不断出现负面言论。为此，中国驻英国大使馆多次就中国抗击新冠肺炎疫情阐明立场，澄清事实，激浊扬清。“身处驻英国使馆的外交一线，每一场外事活动、每一篇外交文稿都是我践行五四精神的最佳‘练兵场’，是淬炼党性修养、历练政治经验、锻炼外交实践和训练外交技能的‘炼丹炉’。” 中国驻英国大使馆二等秘书向韦表示，“在我国抗击新冠肺炎疫情的战斗中，青年医护人员成为一线主力军，一支支青年突击队、青年志愿者队伍奋战在前线阵地，再次交出了无愧于时代的答卷。在中国外交致力于推动构建新型国际关系、推动构建人类命运共同体的新时代，我愿高擎五四精神的火炬，与时代同呼吸、共命运，努力磨练外交本领，不负党和人民的期望，为伟大祖国的外交事业奉献无悔青春。”

据悉，在五四青年节前后，在英中国青年还将举行弘扬五四精神相关的线上座谈会等形式的活动。

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