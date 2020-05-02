“患难见真情的体现”

“事实证明，中国的疫情防控取得了巨大成功”，尼日利亚驻华大使巴巴·艾哈迈德·吉达日前在接受本报记者采访时表示：“中国政府采取严格的防控措施，中国人民作出了巨大牺牲，充分显示出中国打赢疫情防控阻击战的决心和担当。”

吉达说，在抗击疫情的过程中，中国给予了包括尼日利亚在内的非洲国家，以及世界其他国家极大帮助。这不仅包括抗疫物资方面的援助，中国医务人员还主动与全球同行分享经验和信息。“中国驻外使领馆、中资企业和民间机构也积极行动。这是患难见真情的体现。”

吉达表示，尼中两国自1971年建交以来，相互尊重、互利共赢，双边合作取得了长足进展。中国是尼日利亚铁路、机场航站楼扩建、公路、水力发电等众多基础设施项目建设的主要合作伙伴。中国企业在尼日利亚稳步发展，尼民众看好“中国制造”。尼中两国已建立起良好的双边关系。

吉达表示，在抗击疫情过程中，尼日利亚始终坚定支持中国，提醒在华尼公民注意并配合当地政策。尼日利亚驻华大使馆将继续坚定不移地促进尼中两国人民相互了解，加强双边合作。

吉达强调，新冠病毒是人类共同的敌人，“一带一路”倡议有助于世界上许多国家应对所面临的经济挑战。共建“一带一路”为亚洲、欧洲和非洲许多国家改善基建、吸引投资带来机遇，这一倡议无疑会加强世界范围的联系，增进多边经济活动及人与人之间的交流。

“对非洲而言，‘一带一路’建设可以推动非洲大陆的可持续发展，促进非洲国家的社会经济活动，为非洲的稳定与繁荣作出巨大贡献。”吉达相信，在中国加速全面复工复产和共建“一带一路”项目稳步推进的积极影响下，全球经济在疫情后的恢复和发展将得到有力支撑。

《 人民日报 》（ 2020年05月02日 03 版）

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