人民网>>国际

“患难见真情的体现”

——访尼日利亚驻华大使吉达

本报记者 邹 松

2020年05月02日05:21  来源：人民网－人民日报
 

　　“事实证明，中国的疫情防控取得了巨大成功”，尼日利亚驻华大使巴巴·艾哈迈德·吉达日前在接受本报记者采访时表示：“中国政府采取严格的防控措施，中国人民作出了巨大牺牲，充分显示出中国打赢疫情防控阻击战的决心和担当。”

　　吉达说，在抗击疫情的过程中，中国给予了包括尼日利亚在内的非洲国家，以及世界其他国家极大帮助。这不仅包括抗疫物资方面的援助，中国医务人员还主动与全球同行分享经验和信息。“中国驻外使领馆、中资企业和民间机构也积极行动。这是患难见真情的体现。”

　　吉达表示，尼中两国自1971年建交以来，相互尊重、互利共赢，双边合作取得了长足进展。中国是尼日利亚铁路、机场航站楼扩建、公路、水力发电等众多基础设施项目建设的主要合作伙伴。中国企业在尼日利亚稳步发展，尼民众看好“中国制造”。尼中两国已建立起良好的双边关系。

　　吉达表示，在抗击疫情过程中，尼日利亚始终坚定支持中国，提醒在华尼公民注意并配合当地政策。尼日利亚驻华大使馆将继续坚定不移地促进尼中两国人民相互了解，加强双边合作。

　　吉达强调，新冠病毒是人类共同的敌人，“一带一路”倡议有助于世界上许多国家应对所面临的经济挑战。共建“一带一路”为亚洲、欧洲和非洲许多国家改善基建、吸引投资带来机遇，这一倡议无疑会加强世界范围的联系，增进多边经济活动及人与人之间的交流。

　　“对非洲而言，‘一带一路’建设可以推动非洲大陆的可持续发展，促进非洲国家的社会经济活动，为非洲的稳定与繁荣作出巨大贡献。”吉达相信，在中国加速全面复工复产和共建“一带一路”项目稳步推进的积极影响下，全球经济在疫情后的恢复和发展将得到有力支撑。


　　《 人民日报 》（ 2020年05月02日 03 版）
(责编：李枫、岳弘彬)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved