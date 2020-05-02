“我们与中国建设者携手共克时艰”（患难见真情 共同抗疫情）

当前，新冠肺炎疫情在全球扩散蔓延，中国企业在海外建设的重大项目坚持生产与防疫两不误，纷纷完成节点性工程或提前完工，展示了高质量共建“一带一路”的韧性，增强了共建“一带一路”参与国家恢复经济和战胜疫情的信心。

“中企攻坚克难确保施工进度，让我们对战胜疫情恢复经济充满信心”

5月1日，由中企设计建造的中老铁路磨丁至万象段架梁关键线路控制性工程普亚村一号隧道顺利贯通，标志着中老铁路建设取得重大进展；4月29日，中铁五局负责施工的中老铁路全线重点控制工程空琅村隧道全隧顺利贯通，比计划提前43天；4月23日，由中铁八局承建的全线施工难度最大、技术最复杂的中老铁路琅勃拉邦湄公河特大桥架设任务顺利完成；3月27日，中老铁路首根轨长500米钢轨在万象成功铺设。

普亚村一号隧道全长6023米，最大埋深695米，存在岩溶、炭质软岩变形等不良地质，技术含量高、施工难度大。今年以来，面对疫情，中老铁路的中国建设者们坚持“强隔离、零感染、两不误”的工作目标，坚持人员网格式管理、工地封闭式施工，一手抓疫情防控、一手抓复工复产。在做好疫情防控工作的同时，中老铁路有序推进。

“500米长轨是中国境外、亚洲长度最长的长钢轨。由中企自主研发的CYP500铺轨机铺轨，是东南亚铁路建设首次使用，每天施工进度达到2公里左右。”承担中老铁路铺轨任务的中铁二局项目经理胡彬说。

中老铁路是共建“一带一路”倡议与老挝“陆锁国变陆联国”战略对接项目，也是首条以中方为主投资建设、全线采用中国技术标准、使用中国装备并与中国铁路网直接连通的国际铁路，预计2021年底建成通车。

老挝籍员工蒙屏说：“项目实行了封闭式管理，人员进出要出入证，每天我们都要进行体温测量。口罩、消毒液和酒精按照规定发放。食堂储备了足够的大米、面粉和面条。我们很安全，没有太多担心。”

老挝公共工程与交通运输部部长本占表示：“施工现场有很好的防疫措施，各项管理非常标准规范。中企攻坚克难确保施工进度，让我们对战胜疫情恢复经济充满信心。”

“与中国企业同舟共济，我们的不懈努力取得了成果”

4月26日，由中国电建承建的雅万高铁3号隧道实现顺利贯通。今年以来，雅万高铁5号隧道按期顺利贯通，全线首个4联连续钢构桥中跨合龙，1号梁场控制性工点稳步推进，铺轨基地焊轨生产线建设启动，7000余吨钢轨在广西防城港整装待发……共抗疫情期间，项目建设取得的一个个成果凝聚了中印尼建设者的共同努力。

在3号隧道贯通仪式现场，佩戴安全帽和口罩，身着反光背心的中印尼建设者在开工命令下达后，配合施工机械迅速展开作业。在现场机械轰鸣和两国建设者的欢呼声中，隧道顺利贯通。据介绍，3号隧道于去年4月13日开工建设。中国企业克服诸多工程难题，通过集中培训和现场“传帮带”，先后培养了75名熟练掌握隧道施工技能的印尼技术工人。

为克服疫情影响，项目部在现场施工区域采取集中封闭管理，免费为印尼籍员工提供食宿，发放防疫补贴，设置专职防疫值守人员，测温、消毒、戴口罩，保持安全距离。在做好疫情防控工作的同时，项目部合理有序组织施工生产。中方参建企业还捐款捐口罩，以多种方式积极助力当地疫情防控。

“受疫情影响，不少印尼企业目前都已停工停业。我们和中方建设者顶住压力，顺利实现3号隧道贯通，这也是雅万高铁项目第三条顺利贯通的隧道。与中国企业同舟共济，我们的不懈努力取得了成果。” 3号隧道项目部印尼方人事经理伊卡说。

“项目的提前交付是马中友谊的见证，将持续拓展我们的合作空间”

近日，中国建筑股份有限公司在马尔代夫胡鲁马累岛承建的社会保障住房项目提前交付。该项目包括16栋建筑共7000套住房，将大大缓解当地的住房压力。全程参与了该项目的纳瓦兹是马尔代夫住房开发公司的执行董事，在房屋竣工移交后，他高兴地说：“这7000套住房意义重大，由中国企业来完成这个项目是正确的选择。”他说，中国企业采取了强有力的措施降低疫情影响，“中企的纪律性和专业精神让我印象深刻。”

项目经理李永基介绍说，疫情发生后，公司紧急从当地或第三国采购物资，建立了材料跟踪系统并安排专人维护。小到一瓶耐候胶，大到几千平方米的防水卷材，都无一遗漏全部纳入跟踪范围。为了应对劳动力短缺，公司引入当地专业分包商，高峰期项目雇用工人高达400余人。

瓦吉赫是业主单位的项目经理，夜晚工地上如火如荼的加班场景让他对项目部的应急能力和专业精神感到敬佩。“项目的提前交付是马中友谊的见证，将持续拓展我们的合作空间。”

“疫情暴发以来，中国企业给我们配发口罩和消毒液，施工时严格保持安全距离”。孟加拉籍技术工人卡里姆说：“项目能够提前交付很了不起。中国企业在防疫方面做得很棒，他们十分重视我们的健康！”

来自斯里兰卡的业主现场工程师斯利纳用“不可思议”来形容疫情下项目能够提前交付。“我们与中国建设者携手共克时艰。这个项目关乎马尔代夫几万人的幸福，中国建设者的速度和质量让我由衷敬佩”。

（本报曼谷、雅加达、北京5月1日电）

《 人民日报 》（ 2020年05月02日 03 版）

(责编：李枫、岳弘彬)