中国方案为世界抗疫贡献智慧

当前，我国疫情防控阻击战取得重大战略成果。但境外疫情暴发增长态势仍在持续。这场突如其来的新冠肺炎疫情在严重威胁人类生命健康的同时，也对世界经济和政治格局带来影响。危机中，如何看待中国的抗疫表现？怎样更好构建人类命运共同体，推进全球治理变革？

4月30日，华中科技大学国家治理研究院在线举办“新冠肺炎疫情和全球格局演变”研讨会。来自国内外专家学者共聚云端，碰撞思想，分享观点。与会人士纷纷从“中国经验”“中国方案”中为全球疫情防控和世界格局演变找寻思路，凝聚智慧。

“中国的抗疫表现为世界树立典范”

“中国的抗疫表现为世界树立了典范。”作为海外国际关系学者，马来西亚新亚洲战略研究中心主席翁诗杰开宗明义，中国在自身疫情尚未完全结束时，道义驰援其他疫情深重的国家，充分发挥国际协作、守望相助的作用，体现了一个大国的担当与智慧。

以中非合作抗疫为例，浙江师范大学非洲研究院院长刘鸿武介绍，由于非洲大陆自身经济社会发展水平，使得其有可能成为全球抗疫中的一块短板。“在疫情蔓延到非洲后，绝大多数非洲国家采取对华合作，到目前为止中国已与非洲几十个国家展开双边或多边抗疫合作，在非洲抵御疫情中扮演了重要的角色。”

事实上，中国的抗疫之所以能够取得重大胜利，取决于强大的决策能力。“回顾这次疫情，一开始面临是否大流行、封不封城、是否复工等三大不确定性。”从公共决策理论出发，清华大学公共管理学院教授王绍光认为，与国外相比，中国对于疫情属于深度不确定性条件下的决策，虽然异常困难却做出了正确决断，是体现国家治理能力的最好证明。

在决策之外，更有高效的动员能力。澳门城市大学协理副校长叶桂平说，如今正有越来越多欧美国家认识到中国抗疫方法更具效率，更能拯救生命。“从两周内建好的火神山、雷神山医院到可提供几千床位的方舱医院，彰显了在社会治理和集中动员等方面中国制度的独特优势。”

“这次疫情中，中国取得的成就令世界刮目相看。”中联部原副部长于洪君表示，在当前的经济战中，中国未雨绸缪应对得力，又有率先突围的可能，中国向前发展的历史大势不会因为疫情有所改变。

合作共赢的诉求只会继续扩大和深化

经济全球化是时代发展的大势所趋。但当前疫情在全球蔓延，在一定程度上打乱了世界经济运行结构，导致全球供应链破碎，出现产业链外移现象。对此，与会专家纷纷表示，世界各国彼此密切联通，共同发展、合作共赢的诉求不会改变，只会继续扩大和深化。

“当前，中国在全球贸易格局中举足轻重，没有中国广度和深入参与的世界经济秩序难以想象。”于洪君认为，在这样的背景下，任何国家都不可能回到纯粹的主权经济时代，不可能独立生存，无论是发达国家还是发展中国家，对世界市场的依赖性只会增强，而不会有半点削弱。中国当以更加开放、更加包容、更加积极进取的心态全面参与经济全球化。

应该看到，“经此一疫，一些国家会将关系国计民生的关键民生项目掌握在自己手上。” 华中科技大学国家治理研究院院长欧阳康，但以安全带动的经济体系会逐渐过渡到以繁荣带动的经济体系，这一价值取向的转变，将使世界经济发展重新回到高度依赖、全球配置资源的轨道中。

在叶桂平看来，如今各国在全球产业链上的定位更加清晰，谁也离不开谁的格局早已形成。“疫情在全球爆发以后，许多国家不得不采取封国的极端做法，让世界变化一个一个的孤岛，但如果人员、货物长时间不相往来，世界经济不可避免陷入停滞，所有国家也会身受其害，所以各国联手既是救世界，也是救自己，必须出大招和硬招来提振世界经济复苏信心。”

“疫情加大了世界经济衰退的风险，当前世界经济承受巨大的压力，防止世界经济陷入衰退不是以一国之力就可以做到，需要各国通力合作。”中国人民大学重阳金融研究院高级研究员周晓晶指出，实践证明，经济全球化是世界经济增长的重要驱动力，各国在推动贸易自由化的同时要推动经济全球化朝更加和平、开放、包容的方向发展。

人类命运共同体成为更广泛的国际共识

挑战中，危与机同生并存。与会人士普遍认为，疫情是人类的公敌，没有一个国家可以独善其身，疫情过后中国推动人类命运共同体的理论实践见得到更加广泛的国际认可。

“疫情既是时代的考验也蕴含时代的机遇。”翁诗杰认为，中国在此次疫情中的作为凸显了人类命运共同体的理念。同时也应看到，在疫情中不少发展水平相对较低的国家在积极寻求国际合作，这为推进人类命运共同体的倡议提供了一片可供深耕的沃土。

叶桂平也表示，在疫情蔓延关头，中国提出各国应该要携手抗击疫情的中国方案，体现了大国担当，也是人类命运共同体理念的再次彰显。“这次全球抗疫，中国主动向各国分享经验、提供帮助，这是以实际行动来践行人类命运共同体的理念。”

在马来西亚新亚洲战略研究中心理事长许庆琦看来，疫情将给人类提供了一个难得的历史机遇，人类命运共同体将成为时代的国际共识。为了让全世界更加了解人类命运共同体这个理念，中国要有更高的眼界和更广的视野来彰显人类命运共同体的时代性，通过讲中国故事的方法，要以胸怀世界、心系天下的大国风范来展示人类命运共同体。

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