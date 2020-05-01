“意大利与中国的关系牢固而持久”

埃米利奥·卡莱里

今年3月，中国国家主席习近平与我国总理孔特进行了长时间的通话，在这次通话中，中国确认向意大利援助医疗物资、派遣抗疫专家并共享抗疫经验和数据。在意大利面临疫情紧急情况之时，中国给予了及时的支援，缓解了我们的燃眉之急。这种支持显示出了意大利与中国的关系牢固而持久。正如两国元首所共同希望的那样，两国将继续增进团结友谊，深化双边多领域合作。

去年，意中两国签署了“一带一路”合作谅解备忘录，我认为意大利为欧盟及其成员国在参与中国提出的“一带一路”倡议方面提供了范本和经验。“一带一路”倡议能够给欧盟国家带来的利益绝不止于经济范畴，它的作用及影响是广泛的。在这次新冠疫情中，中国展现出的互助精神就是一个很好的例证。我认为稳固的合作关系不只是惠及意中经济，正是有了这种紧密的联系促使意中两国在应对这次世界性疫情时能够在第一时间给予彼此有力支持。

我完全赞同意大利外长迪马约在接受采访时曾谈到的一句话：此时此刻，所有国家的命运都紧密相连。因此，面临持续严峻的经济形势，我们必须团结一致，采取全球范围的协调措施，向因这次疫情经济受到严重冲击的国家施以援手，帮助他们走出困境。二十国集团无疑在这方面发挥了重要作用。

我想说的是，“一带一路”倡议不仅仅惠及那些已经加入其中的国家，这一倡议也为全球贸易创造了价值。近年来，中国在自身发展上取得巨大进步的同时，也为世界其他国家做出了非常大的贡献。以经济方面为例，中国已经连续超过十年对全球经济增长的贡献率约达30％，中国已完全跻身于世界总体经济实力最强的国家之列。正如我前面所提到的，我希望其他欧洲国家也加入意大利的行列，尽快达成有关“一带一路”倡议的合作协议。欧中全方位的合作符合双方在商贸、人文交流及气候变化等方面的共同需要和共同利益。

我不认为欧盟以及欧洲企业会选择“去中国化”。新冠疫情对包括欧洲在内的世界许多国家及地区的经济和企业造成了沉重打击，在当今世界的全球化中，各国不可能单方面思考问题。我认为意中、欧中在科技、商贸等领域的合作前景非常广阔，双方也应继续深化和平与安全方面的合作。意方希望两国继续推动大学和研究机构的专业交流与合作向跟高水平发展，希望两国在制造业领域成为日益紧密的合作伙伴。后新冠疫情时期将进一步检验世界政治和经济的稳定与恢复能力。

（作者为意大利众议院外委会委员，人民网驻意大利记者孔歌采访整理）

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