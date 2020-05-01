中巴关系：疫情之下如何经营一场“不可避免的婚姻”

巴西副总统莫朗

2020年以来，中巴双边关系出现了一些不寻常的小插曲，巴西政府少部分人就新冠疫情发表了一些对中国不太友好的言论。不过，在中巴两国各界的努力下，这些小插曲并未改变双边合作的大趋势，中巴双边关系依然保持在正轨运行的状态。

4月份的最后一个星期，中巴关系出现了两个积极信号，这也充分体现了巴西务实力量力挺对华合作的意愿和决心。第一个积极信号是巴西副总统莫朗将中巴关系比喻成“一场不可避免的婚姻”，这是他在谈到巴西航空工业公司未来合作思路时做出的评论。这种比喻形象地概括出了中巴两国合作的基础、动力和预期。没有牢固的“感情”基础，哪会有水到渠成的婚姻？没有心向彼此的激情动力，哪会有天长地久的婚姻？没有对未来生活美好的预期，哪会有历久弥坚的婚姻？而莫朗强调的字眼“不可避免”恰恰体现出了中巴两国“难以分割”的现实。

事实上，进入新世纪以来，中巴合作取得了一系列让国际社会高度关注的突破：2009年，中国成为巴西第一大贸易伙伴；2012年，双边关系提升至全面战略伙伴关系；2018年，中巴双边贸易额超过1000亿美元，成为拉美首个对华贸易额超千亿美元的国家。

近十年来，巴西对华贸易顺差占到了巴西外贸总顺差的40%左右，与此同时，中国成为巴西最重要的投资来源国。很显然，两国经贸合作为巴西经济社会发展提供了宝贵的动力。特别重要的是，高科技领域合作同样取得了很大突破。从上世纪80年代开始，两国30多年的航天合作结出硕果，双方已联合研制并发射6颗地球资源卫星，为巴西政府实现对亚马孙热带雨林及全国环境变化监测等提供高技术手段，开创了发展中国家航天领域合作成功范例，打破了发达国家在遥感技术方面的垄断，被双方领导人誉为高技术领域南南合作典范。

事实上，莫朗谈到的巴西航空工业公司也与中国存在密切合作。2000年5月底，巴西航空工业公司北京代表处成立，正式进军中国市场。2003年1月，巴航工业携手中国航空工业集团公司及其下属的哈尔滨飞机工业集团有限公司，共同投资组建了哈尔滨安博威飞机工业有限公司，在中国本土生产50座级的ERJ145喷气飞机。截至2019年5月底，哈尔滨安博威向中国市场交付了共计41架ERJ145喷气飞机和5架莱格赛650公务机。目前，中国在开发研制民用飞机，但这并不会给中巴航空合作带来障碍，就如莫朗所说，巴西有技术，中国有需求，最重要的是如何理顺这种供需关系，这方面可以借鉴中巴航天领域的合作。

第二个积极消息是28日召开的金砖国家应对新冠肺炎疫情特别外长会。这是金砖国家首次针对疫情的协调会，本次会议的关键词主要是两个：多边主义和团结协作。外长会尤其强调金砖国家必须坚持多边主义，加强团结协作，密切疫情信息分享和经验交流，开展药物和疫苗研发合作，更加有效应对病毒，维护世界公共卫生安全，努力减缓疫情的负面影响。

客观地说，这次视频外长会发出了五国加强团结协作、携手抗击疫情的积极信号，具有重要意义。会议公报中也提到了金砖成员国在疫情上存在认识差异，这其实就包括个别巴西内阁成员近期做出的将疫情政治化、污名化的做法。事实上，疫情源头是一个有待科学求证的问题，任何草率界定都是不负责任的做法，也是对他国的不尊重，而相互尊重是任何国际关系的基本准则。此外，中国一直致力于全球合作抗疫，分享中国经验，其出发点是基于人道主义精神，没有意识形态考量，不寻求地缘政治私利。

事实上，任何国家都有选择合作伙伴的权利，但是任何合作不应该建立在中伤第三国的基础之上，因为我们所处的时代与冷战时期存在天壤之别，即便是社会主义中国，也早已抛弃了冷战和零和博弈思维，与世界各国开展互利合作。事实证明，中国的改革和务实思维取得了很好的效果。面对巴西疫情，中国从未忘记伸出援手，积极调配医疗资源驰援巴西，努力协调两国专家开展线上交流。中国企业和巴西华侨更是带着“与巴西同在”的爱心参与到抗疫的进程中，他们的工作和奉献应该得到巴西的尊重。

巴西是一个爱好和平的国家，与南美各邻国都保持着和谐的关系氛围，这也是巴西外交的重要特征，甚至可以说是“软实力”，巴西凭此也得到国际社会的高度肯定。中国有句名言：行要好伴，住要好邻。本次全球公共卫生危机充分证明，在我们共同生活的地球村中，各国关系其实与邻里无异，而邻里关系最核心的是相互尊重、利益兼顾、互助团结。或许，这次疫情是对中巴关系的重要考验，但我选择更积极的预期，就好比莫朗副总统所言，既然是场不可避免的婚姻，更好的做法应该是共同珍惜和维护。

（作者是中国社会科学院拉丁美洲研究所研究员、巴西研究中心执行主任）

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