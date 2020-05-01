美媒：白宫要求美情报机构将新冠病毒与实验室相联系

人民网华盛顿5月1日电（记者 张梦旭）美国总统特朗普4月30日表示，他已看到证据表明新冠病毒源自中国的一个实验室，但他拒绝透露详情。与此同时，美国情报界人士对媒体透露，他们受到了白宫的压力，要求将新冠病毒与武汉的实验室联系起来。多名美国病毒学家也表示，没有证据支持新冠病毒源自实验室。

美国国家情报总监办公室在30日的声明中说，情报界同意科学界的广泛共识，即新冠病毒不是人造病毒，也没有经过基因改造。美国情报界仍在调查疫情的源头，包括白宫一些人提出的这一病毒源自武汉的实验室。美国情报界将继续严格审查新出现的信息和情报，以确定疫情是通过接触受感染的动物开始的，还是由实验室的事故导致的。

美国《政治》杂志报道说，现任和前任国家安全官员对这一声明感到惊讶，并认为这可能是一个迹象，表明情报机构感到自己被卷入了一场政治斗争。据一位了解相关讨论的人士透露，美国政府一直在向分析人士（尤其是中央情报局的分析人士）施压，要求他们寻找证据，证明病毒来自一个实验室，而世界卫生组织帮助中国掩盖了病毒。

据《纽约时报》报道，一些情报分析人士担心，来自政府官员的压力会扭曲对病毒的评估，他们可能被用作了政治武器。美国国务卿迈克·蓬佩奥带头炮制“病毒源自武汉实验室”的猜测。美国总统国家国家安全事务副助理马修·波廷杰今年1月敦促情报机构收集所有可能支持与实验室起源相关的信息。

美国科学界人士普遍反对病毒源自实验室的说法。加州斯克里普斯研究所传染病学专家克里斯蒂安·安德森说，根据他的团队收集的证据，新冠病毒从蝙蝠到其他动物再到人存在许多途径，但没有一个证据支持其源自实验室。乔治城大学流行病专家丹尼尔·卢西一直在研究新型冠状病毒起源，他在本周写道，没有证据支持新冠病毒起源于"有意或无意从实验室泄露"的理论。

(责编：崔越、杨牧)