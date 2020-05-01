国际观察：美国政客们该学点新冠肺炎常识了

4月28日，美国副总统彭斯前往明尼苏达州罗切斯特市的梅奥诊所看望医护人员和新冠肺炎患者，全程没有佩戴口罩。（视频截图）

新冠肺炎疫情在美国持续蔓延。4月28日，美国累计新冠确诊病例破百万。然而，美国一些政客却无视医学常识，频频发表毫无根据、不负责任的言论。面对新冠疫情在美国的肆虐，美国政客们是时候普及新冠常识了。

近日，美国副总统迈克·彭斯因未戴口罩视察医院而引发广泛争议。当地时间4月28日，彭斯前往明尼苏达州罗切斯特市的梅奥诊所看望医护人员和新冠肺炎患者。期间公然无视联邦政府的建议以及诊所要求访客佩戴口罩的规定，全程没有佩戴口罩。对彭斯这一行为，媒体和民众纷纷谴责，称其传递了不负责任的公共卫生信息。

彭斯事后解释称，他这样做是因为他和身边的人都接受过检测。他表示：“因为我没有感染新冠病毒，这对我来说是一个很好的机会，能够同这些出色的研究人员和医护人员交谈，看着他们的眼睛说一句谢谢。”《华盛顿邮报》随即讽刺道，不明白戴上口罩怎么就会妨碍彭斯看着他们的眼睛了。

然而，彭斯不知道的是，新冠病毒核酸检测结果可能会有偏差，导致自身携带病毒而不自知。明尼苏达州民主农民劳动党主席肯·马丁（Ken Martin）指责彭斯，认为他的行为危险、自私且不负责任，不但可能对他周围人的健康产生危害，还会引发他人效仿。

彭斯拒戴口罩的行为不止一次。据Politico新闻网报道，他在此前的公开露面中，包括一周前在空军学院和通用电气一家生产呼吸机的医疗机构时，都没有配戴口罩。

除彭斯之外，还有许多共和党人没有意识到戴口罩的必要性，美国总统特朗普就是其中之一。即便看到美国疫情已经大暴发，特朗普还是公开表示说，自己不会戴口罩。

特朗普不仅要知道口罩需要戴，还要了解消毒剂不能喝。上周，特朗普在白宫记者会上语出惊人，提出向体内注射消毒剂或将紫外线或其他强光照射身体可以治疗新冠肺炎。该言论立即引发专业人士和公众的谴责和嘲讽，医学专家、议员，甚至消毒剂制造商急忙发出警告，告诫民众任何情况下，千万不要服用或向体内注射消毒剂。

尽管特朗普事后改口称注射消毒剂只是“讽刺”，但他罔顾常识的言论已然危害到一些美国民众的生命健康。据美媒报道，美国至少有100人在听从了特朗普的建议后入院治疗。然而，对人们滥用消毒剂抗疫一事，特朗普称自己不承担任何责任，并在个人社交媒体账号向民众喊话：“使用常识”！

事实证明，该用常识的是特朗普本人。特朗普此前曾力推抗疟疾药物羟氯喹作为治疗新冠的“神药”，并称羟氯喹和阿奇霉素的组合可以有效抑制新冠病毒。然而，据美联社报道，基于美国退伍军人医院对患者的大量分析，该药对于治疗新冠肺炎没有任何益处。服用羟氯喹的病人死亡率高于常规治疗。

美国一些政客缺乏常识的言论正在威胁美国人民的生命健康。与此同时，他们利用类似言论试图转移人们对联邦政府抗疫不力的注意力。面对美国病亡数字不断攀升，一些美国政客仍然混淆视听，利用毫无根据的指控，抹黑世界卫生组织和中国，并散布有关病毒起源的阴谋论。

美国国务卿蓬佩奥近日无端给中国扣上“信息不透明”的帽子，并将矛头直指武汉病毒研究所，称要进入研究所对病毒起源进行调查，散播虚假信息的“政治病毒”。

这些阴谋论与国际社会共识背道而驰，已经被世界各国的科学家公开驳斥。三月份发表在国际权威杂志《自然医学》(Nature Medicine)的一项研究称，新冠病毒源于自然，并非来自实验室。世界卫生组织也表示，所有现有证据表明，这种病毒源自动物，不是在实验室或其他地方受人操纵或被制造出来的。

在这场生死攸关的全球卫生危机中，医学常识至关重要。正如中国外交部发言人耿爽所说，我们应尊重事实、尊重科学、尊重他人。最重要的，要尊重自己。“即使科学暂时无法到达的地方，文明还会到达。”

为了美国人民的生命安全与身体健康，也为了与国际社会团结协作抗击疫情，美国政客们该学一学新冠常识了。

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(责编：崔越、杨牧)