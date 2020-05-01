国际观察：甩锅世卫是掩盖“重大失误”的障眼法

美国总统特朗普于上月宣布停止对世卫组织提供资金。其所谓的理由是，世卫组织“十分以中国为中心”并且“搞砸了”新冠病毒防控。数周前，他曾连续炮轰世卫组织，试图为美国政府“甩锅”。

作为世卫组织最大的经费来源国之一，美国的“断供”将会对世卫的全球防控以及疫情处置协调工作带来沉重打击。许多人认为，美国在新冠病毒大流行肆虐之时的所作所为纯属荒谬之举。显然，特朗普政府孤注一掷，意在掩盖其在疫情防控方面的重大失误。

世卫组织在在1月30日宣布其为国际关注的突发公共卫生事件，并在3月11日正式宣布新型冠状病毒疫情为“大流行”。

事实上，特朗普曾经也对世卫组织的工作表示赞许。2月25日，他在推特上说，“美国很好地控制住了新冠肺炎，并且与各方和有关国家都保持着联系。美国疾控中心和世卫组织都十分努力，十分聪明。在我看来，股市开始一片向好了。”

但为什么特朗普政府对世卫组织态度截然大转变呢？

原因正在于美国疫情形势的严峻，由于应对不力，特朗普政府遭到了严厉批评。特朗普政府开始混淆是非，试图转移责任及注意力。短短三个月时间，美国新冠病毒感染累计确诊病例已超百万，死亡人数超过美军在越战中的阵亡数。美国政府面临着巨大压力，不得不“甩锅”其他国家。

世卫组织是全球公共卫生的守护者，其愿景是让所有人享有可达到的最高健康标准。世卫组织也在事关健康的重大事务方面发挥领导作用，建立合作机制，监测健康状况并评估健康趋势。世卫组织在全球疫情防控中扮演着重要角色，任何破坏世卫组织的行为都会使当前的严峻形势更加糟糕。

美国当前局势十分令人担忧，但也正是特朗普政府所作所为创造出噩梦般形势，导致了如此多的死亡。《波士顿环球报》编委会三月底发表了一篇措辞严厉的评论文章，将美国疫情危机归因为“领导力的巨大失败”，认为特朗普政府拖沓的应对使严峻的形势雪上加霜。“换句话说，总统的手上沾满了鲜血。”

以上种种外媒的说法很刺耳，但也直逼问题核心。任何粉饰都无法掩盖事实真相，无论如何指责罪世卫组织，也不能改变这一事实：美国忽视数月来卫生和情报机构的多次预警，一直试图弱化新冠疫情对美国的威胁。二月份，特朗普曾公开坚称感染人数在几天内将降至接近于零，疫情危机也将奇迹般消失。然而，奇迹没有发生，美国的新冠肺炎感染人数反而急剧上升。

所有人都希望看到美国疫情局势好转，但对世卫组织开炮和断供仅仅是掩盖问题实质的障眼法。

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(责编：崔越、杨牧)