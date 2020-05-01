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 疫情重创新西兰旅游业  

2020年05月01日09:21  来源：人民网-国际频道
 

人民网堪培拉4月30日电（记者 陈效卫）“疫情对昆斯敦市的打击让我们感到毛骨悚然，仅仅一个多月，我们就从新西兰最富有、最成功的小镇，变成了如今最穷的地区之一。”新西兰昆斯敦市市长布尔特痛心地说。作为“世界上颜值最高的小镇”，昆斯敦常驻人口约1.7万，每年平均接待游客200万。如今，市中心最繁华的街道已是一片萧条，整座城市已沦为“鬼城”。

旅游业不仅是昆斯敦的经济支柱，也是整个新西兰的经济支柱。旅游业自2010年超过奶制品行业以来，一直是该国最大的出口创收行业，但新冠疫情使这一产业遭到重创。 

最大经济增长引擎“熄火”

2019年，新西兰旅游业产值高达280亿新元（1新西兰元=4.3元人民币），是新西兰最大经济增长引擎，约占GDP的10%。同时，旅游业直接雇佣23万人，占新西兰劳动力市场的8.4%。对于人口不足500万的新西兰，旅游业是不折不扣的“摇钱树”。但是，2020年新冠疫情让这个引擎突然“熄火”。新西兰统计局的数据显示，在3月19日宣布“封国”后，全球游客到访新西兰的大门被彻底关闭。

旅游业的萧条，带来了严重后果。新西兰最新调查数据显示，该国547家旅游公司，将被迫裁员至少1.3万人。新西兰最大的旅游公司、拥有9处标志性旅游景点的纳塔胡旅游公司首席执行官表示，该公司已不再有任何收入。据了解，该公司每年可接待100多万游客。

克赖斯特彻奇市一名因疫情失业的导游杰克表示，政府给了3个月的工资补助，目前已领了1个多月。如果继续“封国”，则无法想像3个月后如何维系生计。

旅游业翘首企盼着中国游客

作为数千失业旅游从业者中的一员，杰克坦言，“除非边境开放，否则旅游业看不到曙光。”

令人欣喜的是，新西兰疫情正不断缓解。新西兰是全球封锁措施最严厉的国家之一。自3月26日实施封锁以来，抗疫成果显著，新增确诊人数过去10多天一直都是个位数，死亡率仅为1.3%，也是全球死亡率最低的国家之一。4月28日，新西兰总理阿德恩宣布该国已“消灭病毒”，将警戒等级从最高第4级调降一级，国家开始逐步解封，放宽限制，重启部分商业活动，民众也可恢复户外活动。不过，阿德恩同时警告，目前仍禁止公共聚会，尚不确定何时完全回归正常生活。

新西兰的旅游行业，则更期待尽早放松对中国的旅行禁令。新西兰的纯净空气、优美景色、安全环境和特色项目，近年来成为中国游客的新爱和至爱。尤其是蹦极和喷射快艇等源于新西兰的特色项目，更是吸引了喜欢探险和自由行的中国年轻人。与此同时，新西兰也针对中国游客进行了“量身定做”。如传统的直升机冰川探险要两三个小时，但针对中国游客则压缩了飞机游览行程，而留出更多时间用在冰川之巅拍照、野餐和品酒。目前，中国每年赴新游客约50万人，是新西兰第二大游客来源国，但人均消费却是最大客源国澳大利亚的2倍多。业内人士认为，以中国年出境游的巨大体量，成为新西兰第一大客源国只是个时间问题。

新西兰2月2日宣布对中国关闭边境时正值中国春节出境游的高峰期，旅游业几乎一夜间跌入谷地，饱受了中国游客“缺席”的煎熬。目前，新西兰疫情解除已为期不远，旅游业翘首企盼着中国游客的早日到来。

(责编：崔越、杨牧)
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