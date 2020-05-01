联合国首个全球人道主义应急枢纽在华启动(患难见真情 共同抗疫情)

本报北京4月30日电 （记者李琰）为落实联合国发起的“新冠肺炎疫情全球人道主义应对计划”，联合国首个全球人道主义应急枢纽4月30日在华启动。该应急枢纽由联合国委派世界粮食计划署负责运营，致力于为包括联合国系统、各国政府及其他人道主义合作伙伴在内的国际社会提供全球抗疫应急响应。

全球人道主义应急枢纽主要承担防疫物资采购和库存整合服务，并支持人道主义物资运转至受疫情影响严重的国家。同时还提供航空服务，负责运送人道主义工作者。通过该应急枢纽运输的第一批医疗防疫物资30日运抵位于广州的临时枢纽仓库，并将从那里运往联合国其他区域性应急枢纽，或直接运达受疫情影响严重的国家和地区。

联合国世界粮食计划署驻华代表屈四喜表示：“凭借领先的制造业、完善的供应链和技术创新，中国拥有设立应急枢纽独特的优势。该枢纽将在应对疫情过程中发挥十分重要的作用。世界粮食计划署还将积极推动在华建立自营仓库。”

据悉，联合国正努力建立一个全球人道主义应急网络，除已在中国启动的首个全球人道主义应急枢纽外，还将在比利时列日和阿联酋迪拜筹备设立全球应急枢纽。目前，联合国已在埃塞俄比亚、加纳、南非、马来西亚、巴拿马和阿联酋等国设有区域人道主义应急枢纽，该机制将进一步纳入全球人道主义应急网络。

《 人民日报 》（ 2020年05月01日 03 版）

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