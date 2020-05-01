“只有共同努力，才能战胜疫情”(患难见真情 共同抗疫情)

“患难见真情。在抗击新冠肺炎疫情的特殊时刻，俄中相互支持、守望相助，开展了密切合作，体现了新时代俄中关系高水平，让我感受到两国人民之间深厚的友谊。”俄罗斯国家杜马（议会下院）第一副主席、俄中友好协会主席伊万·梅利尼科夫近日在接受本报记者采访时表示。

梅利尼科夫指出，中国政府和中国人民为抗击疫情付出了巨大努力，展现出的团结和奉献精神令人敬佩。俄罗斯媒体也对中国抗疫进行了详细报道。很多中国医生奋战在抗疫一线，救死扶伤，其中有些人甚至牺牲了生命，他们的壮举值得铭记。

梅利尼科夫表示，俄罗斯各界人士以各种形式表达对中国抗疫的支持。大中小学的学生们自发录制视频，为中国抗疫加油打气。今年2月，俄罗斯共产党体育俱乐部团队走进俄五人制足球锦标赛超级联赛赛场时，穿着特制的队服，上面用俄中双语写着：“加油中国！”看台上的观众纷纷起立鼓掌，令人感动。

梅利尼科夫认为，中国及时采取科学果断措施遏制疫情扩散，积极与世界卫生组织和国际社会开展抗疫合作。中国第一时间发布病毒基因序列等信息，毫无保留地同各方分享防控和治疗经验，向有需要的国家提供医疗物资和检测设备，竭力挽救生命。中国在抗击疫情方面的开放态度令人赞赏，俄罗斯也从中受到启发，“中国经验为全球抗疫提供有益借鉴”。

梅利尼科夫表示，面对疫情，俄中双方政府及专家始终保持紧密沟通。疫情之初，俄方向中国派遣防疫专家代表团，如今中方也向俄罗斯派出抗疫医疗专家组，同时带来一批向俄方捐赠的抗疫物资。双方的行动表明，连接俄中两国的不只是友好的传统，还有真正紧密的友谊。共同抗疫使俄中友谊更加牢固。俄中将继续全力抗击疫情，并为世界其他国家提供必要援助。

梅利尼科夫认为，疫情在全球蔓延，对各国经济社会发展造成影响，任何国家都无法单独应对。一些国家的政客、媒体等借疫情搞污名化，这些言行毫无事实根据，不利于抗疫全局。为了恢复全球经济，稳定全球产业链供应链，各国应该采取更加开放的态度，秉持人类命运共同体理念，在经济、金融等各领域加强合作，团结互助。“只有共同努力，才能战胜疫情，维护世界稳定与发展。”

（本报莫斯科4月30日电）

《 人民日报 》（ 2020年05月01日 03 版）

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