驻缅甸使馆召开“让劳动在抗疫中闪光”在线座谈会

中国驻缅使馆举行“让劳动在抗疫中闪光”在线座谈会。（摄影：李秉新）



人民网仰光4月30日电 （记者 李秉新）五一国际劳动节将至，我国驻缅甸使馆与部分在缅中资企业30日举行“让劳动在抗疫中闪光”在线座谈会，以此庆祝一个特殊的五一国际劳动节。中国驻缅甸大使陈海、经济商务参赞谭书富、缅甸中国企业商会会长刘颖，以及中缅油气管道项目、东方航空、工商银行、中色镍业、中国能建、纺织企业协会、上海建工和民营的金帝制鞋等企业在各自单位通过视频出席了会议。

会上，来自基层的中石油中缅油气管道项目新康丹泵站站长刘支强介绍经验说，该泵站地处偏远的阿拉干山脉大山深处，为防控疫情保护油气管道正常运营，他们采取了相对封闭式管理，隔离并排查陆续返岗员工等严格措施，到目前为止，所有泵站员工零感染；此外他们还履行社会责任，向当地捐赠防疫物资，向当地社会宣讲爱护油气管道知识，确保了中缅油气管道畅通无阻。中色镍业、中国能建和上海建工等企业纷纷提出，企业在疫情期间克服困难坚持工作和生产，希望疫情早日过去，并希望中缅双方早日就方便商务人员和工程人员往来建立快速通道。

中国驻缅甸大使陈海最后发言，他向大家祝贺五一国际劳动节，向战斗在抗疫一线和生产一线的劳动者致以节日的慰问。他希望在缅各企业进一步重视疫情防控工作，确保我在缅人员零感染；各企业要发挥主观能动性，保障工程、生产不间断；继续做好对缅甸有关部门和行业的对口帮扶工作。他表示，疫情总会过去，工作还将继续。我们要在中央统一部署下做好准备，在后疫情时期全面落实好两国领导人达成的共识和取得的成果。大乱之后必有大治，中国必将在大治中有所作为。

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