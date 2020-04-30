“丝路一家亲”民间抗疫共同行动倡议书

新冠肺炎疫情发生后，以习近平同志为核心的党中央高度重视，迅速作出部署，领导中国政府和人民按照坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策的总要求，坚持全面动员、联防联控、公开透明，推动疫情防控形势持续向好发展，得到了国际社会的高度支持与赞誉。在抗击疫情最困难的时刻，国际社会为中国提供了宝贵的支持和援助，帮助中国人民度过难关。

当前国内疫情防控形势趋于稳定，海外疫情日益严峻。面对全人类共同的挑战，没有哪个国家可以独善其身。习近平总书记提出,流行性疾病不分国界和种族，是人类共同的敌人,国际社会只有共同应对，才能战而胜之。在做好国内疫情防控不松懈的同时，我们也应秉持人类命运共同体的理念，支持国际抗疫斗争，向有需要的国家提供力所能及的帮助，保护我国海外公民的安全与权益，为全球公共卫生安全作出积极贡献。

为深入贯彻落实习近平总书记关于加强疫情防控国际合作的重要讲话精神，推动中国民间力量在国际疫情防控中发挥建设性作用，作为中国最大的国际交流类社会组织联合体，中国民间组织国际交流促进会（简称“中促会”）倡议发起“丝路一家亲”民间抗疫共同行动。“丝路一家亲”行动由中促会于2019年4月在第二届“一带一路”国际合作高峰论坛民心相通分论坛上发起，旨在促进“一带一路”沿线中外民间组织人文交流与民生合作，推动文明交流互鉴、提高各国民生福祉、实现各国民心相通。此次我们在“丝路一家亲”行动品牌下发起民间抗疫共同行动，呼吁中促会团体会员及其他中国民间力量行动起来，通过经验分享、物资捐赠等方式向有需要的国家提供力所能及的帮助，开展国际人道主义援助，参与海外公民保护工作，携手国际社会共同抗击疫情的蔓延。共同行动结束后，我们将开展总结与评比，选出中国社会组织参与国际抗疫合作的“十大优秀案例”，相关项目将纳入“丝路一家亲”行动框架。

疫情面前不分民族、没有国界。我们期待所有有志于国际抗疫合作的社会组织、企业及民间人士联系我们，汇聚善意、智慧与能量，共同应对全球性挑战，搭建民心相通的桥梁，为构建人类命运共同体贡献力量。

（欢迎社会组织和企业积极参与“丝路一家亲”民间抗疫共同行动，具体事宜请联系中促会秘书处闫彧83907351、姚驭文83909672）

(责编：于洋、杨牧)