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战“疫”中的韩国人：“希望无处不在”

2020年04月30日17:47  来源：人民网-国际频道
 

人民网首尔4月30日电（裴埈基、韩燕秋） 据韩国中央防疫对策本部30日通报，当地时间29日0时至30日0时，韩国新增4例新冠肺炎确诊病例，均属于境外输入性病例。这是自今年2月中旬韩国疫情暴发后，本土病例首次零增长。疫情防控形势的好转少不了韩国民众的积极配合。记者采访了几位韩国当地民众，一起来看看韩国人战“疫”的真实面貌。

后勤队主管赵美惠：加班加点为军人赶制口罩

新冠疫情在韩国暴发初期，口罩缺货现象使全国陷入混乱，军队也同样面临这种危机。为了预防疫情在军队扩散， 今年2月25日起至今，海军军需司令部已生产了超过1.2万张口罩。

海军军需司令部后勤补给队主管赵美惠表示“平日和周末的加班是不可避免的。” 在过去的两个多月里，她每天都要在缝纫机面前工作超过十小时。虽然长时间坐着工作，腰酸眼热，但想到军人们已经带上我亲手制作的口罩，就鼓足了精神。”

图片说明：韩国海军军需司令部军务主管赵美惠正在用缝纫机制作口罩 （图片来源：韩国海军军需司令部）

照顾双职工家庭孩子的托管教室

住在京畿道光州的8岁朴钟贤原计划今年上小学。但由于新冠疫情暴发，学校推迟了开学时间。双职工父母担心没有地方托付孩子。幸运的是，他们通过一个叫做“托管教室”的项目，将孩子安全地托付给了学校。孩子从早8点半至晚7点待在学校，上午上网课，下午和同龄孩子一起参加画画等各种活动。每个班托管五六名学生，大家都戴着口罩，严格保持社交距离，减少了感染的风险。

朴同学说：“如果没有托管教室，我就只能自己一个人待在家里。能像现在这样和老师、同学们一起上课，太有意义了。”

他的父母也深表感激，“因为我们是双职工家庭，所以一直担心没有人照看孩子。多亏有了托管教室，我们能够放心地把孩子托付给老师。”

图片说明：正在京畿道某小学托管教室上课的朴钟贤

向弱势群体和流浪者免费提供食物

受到疫情影响而关门的免费供餐所目前正在逐渐恢复运营。截至4月23日，在大邱市登记的48家免费供餐所中，有16家已经恢复了运营中，免费向弱势群体和流浪者提供便当。

因脑出血后遗症行动不便的石东浩表示，他在这里得到的便当是一天中吃的唯一一顿米饭。 “十分感谢这些爱心人士坚持在疫情期间为我们提供食物。”

生活在大邱西区坪里洞的低保户张成洙表示，在过去的两个月，由于疫情的影响，免费供餐所中止运营，再加上无法外出，自己大部分时间只能饿着肚子或者吃方便面，瘦了6公斤。“幸运的是，最近越来越多的免费供餐所恢复运营，对我们来说是雪中送炭。”

在“约瑟之家”门前排长队等待食物救助的人们

(责编：于洋、杨牧)
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