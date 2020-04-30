联合国世界粮食计划署：在华首设全球人道主义应急枢纽启动接收战“疫”物资

从中国采购的抗疫医疗物资4月30日运抵位于广州的联合国全球人道主义应急枢纽。（世界粮食计划署供图）

人民网北京4月30日电 （记者 李琰）记者从联合国世界粮食计划署（WFP）驻华代表处获悉，在中国政府支持下，联合国世界粮食计划署于4月初在华设立联合国全球人道主义应急枢纽，为包括联合国系统、各国政府及其他人道主义合作伙伴在内的国际社会提供全球抗疫应急响应。通过该应急枢纽运输的第一批抗疫医疗物资于4月30日运抵位于广州的枢纽仓库，并将从那里运往联合国其他应急枢纽，或直接运达受新冠肺炎疫情影响的国家和地区。

联合国世界粮食计划署驻华代表屈四喜表示：“凭借其领先的制造业、完善的供应链和技术创新，中国拥有设立应急枢纽独特的优势。该枢纽将在应对疫情过程中发挥十分重要的作用。”

在华枢纽将提供战略性采购和库存整合服务，并支持人道主义救生物资运转至受疫情影响严重的国家。同时还提供航空服务，负责运送人道主义工作者。

世界粮食计划署在积极建立一个全球人道主义应急网络，该网络还包括正在比利时的列日和阿联酋的迪拜筹备设立的全球应急枢纽。除此之外，世界粮食计划署已在埃塞俄比亚、加纳、南非、马来西亚、巴拿马和迪拜设有区域枢纽。

为快速启动应急运营，世界粮食计划署还制定了临时应急解决方案，阿里巴巴菜鸟物流将提供集合性仓储等运营服务。

“从长远看，在与中国政府进一步协商之后，世界粮食计划署希望在华建立自营仓库，推动其逐步发展成为综合中心，进一步支持全球人道主义应急行动，并与世界分享中国的经验和成果。”屈四喜介绍说。

联合国人道主义事务协调厅3月25日呼吁全球筹集20亿美元资金以应对新冠肺炎疫情，其中包括世界粮食计划署所急需的3.5亿美元。这笔资金将用于加强全球人道主义援助物流支持。

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