驻越南使馆：美方的恶意攻击是为霸权战略服务

人民网河内4月30日电（记者 刘刚）4月28日，美国驻越南大使在接受越南媒体采访时，对中国在南海有关海域开展主权范围内的正当活动进行无理指责，诬称中国利用各方关注新冠肺炎疫情之机在南海采取“挑衅行动”。中国驻越南大使馆发言人就此表明以下立场：

中国致力于维护国家主权、主权权益和管辖权，维护南海地区和平稳定的立场坚定不移。美方在有关问题上对中国的恶意攻击，完全是颠倒黑白，充满偏见和谎言，其目的是搬弄是非，企图通过搅局干扰中国和地区国家对话协商的努力，破坏地区和平稳定，为美全球霸权战略服务。

病毒无国界，面对新冠肺炎疫情，世界各国休戚相关，命运与共，只有团结携手，才能共渡难关。疫情发生以来，中方始终秉持人类命运共同体理念，在做好本国抗疫工作的同时，积极开展抗疫国际合作，在力所能及的范围内向有需要的国家提供支持和帮助。国际社会对此早有公论。反观美国，以一己之利凌驾于人类利益，公然违背应尽的国际义务，威胁停止向世卫组织缴纳会费，热衷于在国际社会制造分裂，这种做法严重损害国际抗疫合作，严重危害世界公共卫生安全。

事实胜于雄辩，公道自在人心。美方企图通过将疫情政治化、对中国和世卫组织污名化转嫁和推卸自身对美国人民和国际社会的防疫责任是徒劳的。我们奉劝美方把精力放在自己应做的事情上来。

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