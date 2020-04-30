图为中国中国—东盟商务理事会执行理事长许宁宁在中国庆云—东盟经贸合作对接会上致辞。

人民网北京4月30日电（记者 李欣怡）4月30日，中国庆云—东盟经贸合作对接会召开。会议由中国—东盟商务理事会和山东省庆云县人民政府共同主办，以视频方式举行。

会上，中国—东盟商务理事会执行理事长许宁宁和中国商务部亚洲司前司长吕克俭先后致辞。许宁宁表示，地方政府正在中国与东盟合作中发挥积极作用。近十年来，尤其是“一带一路”建设开展以来，中国地方政府与东盟国家合作呈现活跃态势，不仅促进了地方开放发展，也夯实了中国—东盟睦邻友好的基础，广西政府连续16年成功承办中国—东盟博览会就是很好的例子。许宁宁指出，当前，中国企业已复工，东盟一些国家疫情得到控制并开始逐步开放有关省市和行业，有利于双方企业继续就贸易和投资合作。

吕克俭在致辞中分析了中国—东盟经贸合作现状，充分肯定疫情期间，庆云县政府同东盟国家对接商机的做法。他表示，此次会议的召开将促进中国地方与东盟国家经贸合作新发展。

中共庆云县委副书记、县长孙洪昌简要介绍了庆云县经济社会发展情况。他表示，庆云县一直致力于发展与东盟国家经贸合作，积极融入“一带一路”建设，成立了“庆云东盟商会”、东南亚商务代表处。2019年，全县对东盟国家贸易额占对外贸易总额的63%。庆云县希望同东盟企业继续深化交流合作，加强经贸往来。

会上，庆云县企业家代表与东盟国家代表进行了对话交流，共同分析经贸合作的空间及机遇，探讨加强双方产业合作，以产业合作带动投资、贸易，促进双方开拓更广阔的市场，在“一带一路”建设中获得新商机。

柬埔寨驻华大使馆公使衔商务参赞铁弓、菲律宾驻华大使馆商务参赞格伦·佩尼亚兰达、柬埔寨中国港澳侨商总会副会长毛信勤、泰国食品加工者协会副会长刘霁纬、印尼工商会中国委员会副主席张锦泉分别发言，一致认为中国—东盟产业优势互补明显，经贸商机纷呈，在防疫期间双方开展合作意义重大。

会议最后，庆云县人民政府和柬埔寨中国港澳侨商总会、泰国食品加工者协会签署了战略合作框架协议。庆云县代表性企业与东盟国家企业分别签署了合作协议。

参加对接会交流的还有缅甸中华总商会会长林文猛、泰国开泰银行高级副总裁蔡伟才、新加坡制造商总会中国经贸委员会主席李雪民、老挝工商会副秘书长马才德、中国马来西亚商会会长方维城、中国新加坡商会副会长王子元、中国泰国商会执行秘书长庄派吉、泰中罗勇工业园区开发公司总经理赵斌等。

中国—东盟商务理事会作为中国与东盟对话合作机制之一，近些年来积极推动中国地方与东盟国家经贸合作。

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