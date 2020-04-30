中国美国商会：在华美企仍对中国市场抱有信心

人民网华盛顿4月30日电（记者 吴乐珺）4月30日，中国美国商会发布最新一期《美国企业在中国》白皮书，称在华美企仍对中国市场仍抱有信心，大约35%的会员企业将中国视为排名前三的投资重点。

报告称，2019年是中美动荡的一年，为在华美企带来挑战。同时，中国GDP增速放缓、新冠肺炎疫情的暴发也让许多美企发展面临着不确定性。但中国“国内消费和日益庞大和富裕的中产阶级崛起”带来的增长仍然是在华美企在中国的最大机遇，“持续性经济和市场改革”则是第二大机遇。值得注意的是，50%服务领域的受访美企认为，“中国企业全球化和对外投资增多”是其最大的市场机遇。

知识产权保护方面，很多受调查美企认为，中国市场在采用人工智能、5G和自动驾驶等新兴技术方面处于领先地位，中国的知识产权保护的环境正在改善，并希望中国能继续加强知识产权和创新保护。数据显示，2019年，69%的受访企业称中国知识产权实施有所改善，2018年该比例是58%。报告认为，这得益于中国政府在2019年通过立法改善知识产权体系，例如《外商投资法实施条例》中提出要设立知识产权争端解决机制和惩罚性赔偿机制，来改善知识产权的实施。

“《外商投资法》中多次明确在许可、标准制定、政府采购等关键领域平等对待在华外商投资企业。这表明中国致力于认真解决在华外资企业面临的长期挑战。”中国美国商会主席葛国瑞（Greg Gilligan）表示。

该白皮书是中国美国商会发布的第22版《美国企业在中国白皮书》，旨在为中美政府提供了一系列针对不同行业的具体政策建议。

此外，中国美国商会还发布了最新一期“新冠肺炎疫情对会员企业影响”快速问卷的调查结果。调查显示，在华外企正逐步恢复正常运营，42%的受访企业表示已经恢复了正常运转，但其短期和长期的策略都将受到营收下降和延迟付款的影响而发生变化。

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