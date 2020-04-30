国际观察：蓬佩奥“干啥啥不行 甩锅第一名”

一场突如其来的疫情，深刻考验国格与人格。全球灾难面前，有人挺身迎难而上，有人突破人性底线。以蓬佩奥为代表的一些美国政客，公然以“撒谎、欺骗、偷盗”的手段为外交逻辑，对外污蔑、抹黑、敲诈、勒索，对内漠视百万公民的生命安全，还不遗余力阻挠国际抗疫合作。为了自身的政治利益，蓬佩奥之流不惜草菅人命，“甘当”人类文明和全球历史的千古罪人，其斑斑劣迹，刷新了美国政客秀下限的新高度。

对内，蓬佩奥成事不足、败事有余，成为美国防疫路上的绊脚石。美国多位分析人士指出，蓬佩奥在疫情防控上毫无建树。《华盛顿邮报》将其评为“美国历史上最差国务卿”。“干啥啥不行，甩锅第一名。”如美政治新闻网站Politico上所言，蓬佩奥不仅在领导力上表现无能，更利用疫情恶意攻击美国所谓的对手，削弱当前全球亟需的抗疫合作。

对外，蓬佩奥欺软怕硬、不择手段，成为阻挠国际抗疫的拦路虎。对世卫组织和中国，蓬佩奥煽风点火、挑拨离间、敲诈勒索；对于古巴、伊朗、委内瑞拉等国，蓬佩奥积极制裁，“趁你病，要你命”；对于盟国，蓬佩奥的援助“口惠而实不至”，反而出动军机劫掠他国物资；作为当今世界超级大国首席外交官，蓬佩奥一言一行毫无廉耻，令人震惊。

“国务卿先生，请用无人机吧，再用一次！”网民在蓬佩奥的推特下讽刺。蓬佩奥推动对伊朗等国“极限施压”的行为，与其用无人机刺杀伊朗军事领袖苏莱曼尼这种一贯藐视他国主权人权的做法一脉相承。在疫情中令他国雪上加霜，酝酿更大的人道主义灾难，已经突破人性的底线。

“世卫组织拿了美国纳税人的钱就要为美国人服务。”蓬佩奥公然将国际组织当成美国的“服务员”，还嚣张地表示，美国将永不支付世卫组织资金。全球权威医学期刊《柳叶刀》4月25日发表文章称，美方此时停止对世卫组织的资助是反人类罪行。

蓬佩奥把做中情局局长时的惯用伎俩照搬到外交舞台，堂而皇之捏造事实，散播谣言。在多个场合，蓬佩奥刻意使用“武汉病毒”的种族主义标签，造谣中国隐瞒疫情，还挑动向中国索赔。借此，蓬佩奥试图挑动国际舆论、挑拨中国与他国关系。

然而， 国际社会并不认可蓬佩奥拙劣的表演，不接受其“带节奏”的污名化。相比蓬佩奥不敢让世卫组织到美国进行调查，中国向国际社会报告疫情的时间线清晰；相比蓬佩奥的“口惠式援助”，中国对他国的援助是真情实意，也得到了真诚的感谢。谎言说了一千遍，仍然是谎言。共和党的政治剧本编剧水准拙劣，主角之一蓬佩奥的演技更是令人尴尬。

疫情全球传播的同时，蓬佩奥继续在政治投机主义的道路上一往无前，为自己的政治利益收割拥趸。作为美国外交高官，蓬佩奥没有任何专业性和责任感，反而散播政治谣言，不啻为病毒的帮凶和同谋。蓬佩奥之流不仅不能“让美国再次伟大”，反而已经毁灭了美国外交的声誉。

(责编：徐祥丽、刘洁妍)