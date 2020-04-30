上善若水，同舟共济——驻米兰总领馆领区侨界抗疫侧记

4月10日，米兰市政府马里诺宫，几位侨领受三千多位侨胞委托，在驻米兰总领事宋雪峰的见证下，将集资购买的30万个医用口罩捐赠给米兰市政府。萨拉市长代表市政府和广大市民接收这份礼物，并向米兰华社致谢。

仪式结束后，米兰华侨华人工商会秘书长朱金亮又开动他的商务面包车匆匆离去，为米兰周边一所医院送去几箱口罩，留下他的口头禅“小事情，小事情”。

疫情中，领区侨胞临危不惧，稳在当地，心怀大爱，无私奉献。他们总是这样，坚持做着“小事情”，为中意携手抗疫、民心相通贡献力量。

大爱无疆 向当地社会伸出援手

领区涵盖的意北四个大区均为疫情“重灾区”，感染人数占全意70%，防疫物资和医疗资源严重短缺，多地政府和医疗机构紧急求助。领区侨界急当地之所急，迅速响应，踊跃捐助，向意方政府、警察局、红十字会、医院及普通民众赠送大量医疗防护物资，包括口罩逾百万个、防护服数千件。米兰浙江华侨华人联谊会在意“封城”第二天就筹集4万双医用手套和1000套防护服捐给米兰萨科医院，拉开领区侨界援意抗疫的序幕。

大到米兰、都灵、博洛尼亚这样的都市，小到一些人口只几千人的市镇，侨社不遗余力地向周围提供帮助、传递温暖。因法令限制不便出门，他们就在家将购买的口罩分装，在信封上写下中意友好的话语，一个个投送到邻家信箱。一时间，“每个意大利人都有一个中国邻居”成为流行语。

领区“侨二代”团体中意商联，不仅集资向伦巴第大区医疗机构捐款6万欧元，而且依靠语言及人脉优势多次协助对接捐助事宜，还向国内央媒报道青年侨胞群体在意抗疫情况。意大利华人酒吧协会发动各地分会，累计向30多个城市援助医疗物资60多次。他们发现很多医务人员中午只能以面包充饥，就成立爱心志愿送餐队，为6家医院送去免费午餐，全力做好后勤保障。

团结互助，帮扶同胞共渡时艰

2月下旬，领区出现首位本地感染者，短短几天内增至数百例。对于新冠肺炎病毒，一直支援国内抗疫的侨胞高度重视防控工作。他们自觉自律、自发组织，通过华文媒体、微信群等多种方式倡导大家减少外出、备好物资、居家防疫。

米兰侨胞聚居区华人街和意北最大华人批发贸易集散地帕多瓦中国商城第一时间号召商户关门停业，降低聚集性感染风险，为后续抗疫打下基础。布雷西亚侨社主动为从国内返意侨胞提供隔离场所。曼托瓦、摩德纳侨社多次为留学生送上急需物品。都灵、维罗纳、博洛尼亚侨社设法为确诊侨胞解决生活困难。帕多瓦、里米尼、雷焦·艾米利亚侨社扩大帮扶范围，向周边没有侨团的小城市侨胞发放防控物资。

成立疫情应急防控机制。在总领馆倡议下，总领馆和各地侨社组成的米兰领区疫情应急防控机制应运而生。机制按方向下设四个小组，每个小组负责联系所在大区侨社。小组内分工明确，且有专人与大区政府和总领馆保持联系。大家互通信息，整合资源，筹集物资，服务同胞。通过防控机制，领区确诊侨胞可顺畅向总领馆报备和求助，国内有关部门和地方支援的防护物资也可有序下发。

建立“网上方舱医院”。3月18日，浙江医疗专家组抵达米兰。为更好帮助患病侨胞，朱金亮带领中意商联和米兰华侨华人青年联合会，创建起“网上方舱医院”。后台多方收集病患信息，专家组根据病征及焦虑状况，调配调理性或预防性中药，侨团安排物流寄送或直接送药上门，共有1000多名侨胞收到药品。封城影响物流效率，但患者急需用药。米兰华侨华人工商会名誉会长李秀桐毫不犹豫带头送药，最多每天奔波外地十几次，包括疫情最重的贝加莫。总领馆先后开具出行证明100多份，帮助送药志愿者安全往返。

开展防疫及心理辅导。稳在当地，重在心态。总领馆和侨团一起，协助医疗专家组及当地华人医务志愿者开展线上线下防疫指导和医疗服务十余次，累计覆盖侨胞、留学生、中资人员等数万人，有效缓解领区中国公民的恐慌和焦虑。意大利中华医药学会20多名中医从业者公布电话接受咨询，有的医生最多一天服务50多人。米兰华助中心主任周建煌笔耕不辍，在华文媒体发表多篇文章，倡导科学防疫，安抚同胞情绪。

对接学联帮扶留学生。米兰领区有留学生约1.2万人，防疫物资少、心理压力大是主要问题。总领馆向留学生发放“健康包”，还促成侨团与学联结成帮扶对子，为留学生提供持续帮助。米兰龙甲中文学校老师李昂和几位前学联干部，多次为米兰及周边城市留学生送去“健康包”。他们总说：“我们永远都是学联的人，留学生的事就是我们的事”。雷焦·艾米利亚学联代表表示，当地侨团一直关心留学生，疫情初期就给他们送物资。有了这些实际支持，留学生们可踏实“宅家”了。

关照特殊困难侨胞。疫情期间总领馆接听领保电话4000余次，大部分是寻求各种帮助的。如属突发情况，每次处理都离不开侨界鼎力相助。有华侨一家三口，孩子刚满月，夫妻俩健康出现问题。接到求助后，丽水同乡会、青田总商会几位侨领立即配合总领馆，通过多个微信群寻找一家人在当地的朋友，了解情况，送菜送药，排忧解难。都灵一志愿者多次联系当地医院和社会福利部门，最终解决孩子看护问题。由于学校停课，帕多瓦一所高中十几名小留学生无人看管。中意国际学校校长李雪梅积极协助总领馆做意校长工作，请其担负照看责任。李校长还为小留学生提供各种帮助，直到将他们送上回国航班。米兰侨商胡希茂，腾空自己一栋别墅，将其改造成7个独立房间，免费提供给有困难的轻症和治愈侨胞进行隔离，还免费提供餐食和生活用品。“帮助他们，就是帮助更多人，”他如是说。

赤子情深，支援家乡从不缺席

很多意大利网友晒出华侨赠送的口罩表达谢意。一位会长表示，意疫情开始后送侨胞、送朋友、送当地政府，已经送出十几万口罩。“当时买了要捐回国内的，还没寄出去，这边就开始了。”

国内疫情暴发时，领区侨胞心急如焚。在米兰华侨华人工商会周立新带领下，侨领们千方百计筹措物资，争分夺秒运送回国。总领馆积极协调航空公司、物流和国内接收机构，开辟绿色通道，缩短办理时间，降低运输成本。

库内奥侨胞多为山中打石场普通工人，条件艰苦，收入有限。为支持国内抗疫，他们发动近百人累计捐款5万多人民币。温州华侨华人商会、米兰企业家联谊会、米兰文成同乡会、旅意中区华侨华人联谊会、意大利中文学校联合总会等筹集并运回多批物资。

米兰领区侨界抗疫事迹，得到了双方政府和社会的高度赞赏，也深化了两国人民的传统友谊。祖（籍）国和住在国，注定是侨胞们无法割舍的牵挂，他们的深情厚谊，跨越种族，跨越国界，成为构建中意命运共同体的鲜活力量和坚实基础。

受疫情冲击，领区侨胞事业发展遭遇困难。但我们坚信，长风破浪会有时，直挂云帆济沧海。广大侨胞一定会在意经济恢复中再创辉煌，并与当地一道为中意友好合作再续新章。

(责编：崔越、刘洁妍)