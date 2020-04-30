驻美使馆解答在美留学生暑假是否回国问题

人民网华盛顿4月29日电（记者 郑琪）暑期即将来临，在美留学生面临暑假如何安排的问题。在全球疫情的大背景下，能不能像往常一样回国过暑假、和亲友团聚，还是考虑在美国过暑假？这个问题需要认真考虑，作出理性判断。

中国驻美国大使馆教育处负责人杨新育公参愿与留学生和家长分享她的看法：

一、如何看在美留学生暑期是否回国的问题？

首先，需要区分两种不同的留学生群体，一是应届毕业生，无论是本科还是研究生，他们中那些无意在美国继续深造、实习、找工作的，有的甚至已经在国内找到工作的，这一群体主观和客观上都打算在暑期开始前就回国。另一群体主要是非应届毕业生，他们无论在哪里过暑假，一般都要在9月左右新学期开学前回到美国。这一群体中还包括应届毕业生中那些希望在美国继续学习或工作的同学。我想我们现在主要谈后面这个群体在暑期要不要回国的问题。

根据往年的情况，很多在美留学生都会安排丰富多彩的暑期活动，包括到其他国家或在美国境内旅游，刻苦的同学选择留在学校上夏季课程、提前拿到学分，当然有相当一部分同学会选择回国过暑假，和家人朋友呆上一段时间。但在当前疫情之下，在是否回国过暑假这个问题上，我建议同学和家长朋友们还要考虑以下几个问题：

一是防疫的安全性问题。现在国内疫情防控形势持续向好，而且继续采取严格的防疫措施，政府和老百姓都高度重视，从这个角度讲在国内比在美国更加安全。从家长的角度，毕竟孩子很长时间离开家，尤其这几个月来在疫情之下，每天提心吊胆地担心，孩子如能在暑期回来，心里会觉得踏实很多。这些是人之常情，是完全可以理解的。但要同时考虑到，同学们从美国直飞中国，最少是十几个小时的长途飞机，而去机场可能要搭乘公共交通，在机场要和人员接触，这个过程中交叉感染的风险是确实存在的。如果是途经第三国回国，则耗时更长，更辛苦，风险也更大。因此，防疫安全问题是首先要想到的。

二是经济的合理性问题。现在往返中美的商业航班减少，机票很难买，种种原因致使机票价格也比平时高出很多。据我们了解，最便宜的单程经济舱要数千美元，往返则会大体翻倍。回国后的防疫检测、集中隔离费用也是个人承担。这些开支加起来甚至大大超过在美国过暑假的费用。尽管很多子女在外留学的家庭都有一定经济基础，但这笔钱怎样花更合理还是值得考虑的。

三是回国后再返美的可行性问题。这其实是个关键问题，也很难预判。自今年2月2日起，美国针对疫情严重国家实施了入境限制措施，规定过去14天曾到过中国的非美国公民不得入境美国。中国目前疫情得到有效控制，但由于全球疫情的发展变化，美国方面何时改变这一政策，实施“解禁”，还难以判断。现在美国高校普遍通过网络授课，至少会到本学年结束。但在下学年是否继续网上授课，目前不好预估。如果同学们所在的高校在9月份正式复课，而美国政府采取的上述入境限制措施又没有解除，回国过暑假的同学则面临非常现实的问题。一般情况下，同学们很难做到先到一个不受美国入境限制的国家停留14天，再转道美国。因此，如果同学们选择这个暑期回国，则需要就在美留学的整体规划做好盘算，提前向学校方面咨询，就各种可能性做好方案。

二、如果同学们选择在美国过暑假，特别是对于低年级的本科生而言，他们的食宿等基本生活是否有保障？

暑期住宿问题是同学们非常关心的问题之一。通常情况下，美国大部分高校的学生宿舍在暑期是关闭的，但鉴于疫情的特殊情况，美国许多高校对国际学生暑期住宿作了新的安排。据我们向杜克大学、弗吉尼亚理工大学、亚利桑那州立大学等高校初步了解，如果国际学生向校方提出申请，要求暑期继续住宿，学校会考虑作出安排。有需求的同学可以尽早向学校国际学生办公室进行咨询。我们也建议同学们作两手准备，关注校外的租住房源情况。为了帮助同学们解决实际困难，驻美使馆正在联系一些旅行社，请他们协助寻找合适的房源并向同学们提供有关信息。

我本人作为一名学生家长，还想提醒选择在美国过暑假的同学们，几个月的暑期是可以充分利用好并有所收获的。美国暑期时间长，疫情当前又要求大家“宅”在家中，同学们只要提前做好规划，就能过一个有收获、有意义、值得回忆的暑假。据我们了解，美国大部分高校都会以网课形式提供暑期课程，这些课程都有学分。除了选择自己院校的暑期课程，也可以选择其他院校或机构可兑换学分的课程。此外，美国现在有大量的优质教育资源免费向社会开放。网络上的娱乐资源则更多，相信同学们比我更在行。总之，暑期能够做的事情还是非常丰富的。

三、对于应届毕业生来说，鉴于目前回国航班减少等原因，如果他们在暑期到来时还是不能马上回国，会不会面临身份到期又不得不滞留在美的尴尬局面？

身份到期是一个非常现实的问题。中国在美留学人员和访问学者所持的F-1和J-1签证均属于非移民类型签证。在学业或访问结束后，即使签证本身还未到期，但因美国移民部门授权签发的I-20或DS-2019表会随学业或访问结束而到期，确实会面临身份失效的问题。我们注意到美国移民部门对此也有相应安排，考虑到当前疫情特殊情况，他们在原有宽限期（Grace Period）政策（即允许同学们在I-20或DS-2019表到期后继续合法停留60天或30天）外，目前允许持非移民类型签证人员申请延长在美停留期限或变更身份。建议同学们可以参考美国移民局网站（https://www.uscis.gov/news/alerts/covid-19-delays-extensionchange-status-filings）的有关信息，并寻求本校国际学生办公室的帮助。据移民局网站的信息，如果及时提出申请，等待移民部门批复期间不会被认定为非法滞留。如果因疫情未能及时递交且情况特殊，移民局也会酌情考虑受理。因此，身份即将到期的同学如充分利用好美国的这些政策，也可为自己争取一些合法停留时间，以便更从容地做下步打算。如果同学们在签证问题上遇到任何困惑，驻美使领馆随时愿意给大家提供咨询。

四、如果中国留学生继续留在美国是否安全？美国疫情形势到底怎样？

从公开的数据上可以了解到，美国感染新冠肺炎的确诊病例和死亡人数仍在上升，疫情总体形势还是严峻的。但近期纽约州等疫情严重地区的住院人数和死亡病例已开始呈下降趋势。如果美国继续采取有效措施进行防控，预计疫情整体形势趋缓应是未来发展的大趋势。较为明确的一点是，疫情对美国社会基本生活并没有造成大的影响，日常生活用品的供应还是有保障的，大家去超市购物都比较重视做好防护，另外网上购物也越来越方便，减少外出是完全可以做到的。我要特别强调，在美国的同学们一定要做好个人防护。从美国确诊数据分析来看，亚裔群体感染新冠病毒的比例是最低的，中国留学生感染的人数也极少，原因就在于亚裔群体有较强的自我防护意识。同学们要牢记密切接触是导致感染病毒的最主要风险，按照专家的要求严格做好自我防护，做到“戴口罩、勤洗手、常通风、不聚集”。同时，同学们也要注意治安和人身安全。

要不要回国过暑假这个问题不容易回答，除了考虑防疫、经济、未来再次入境等多方面因素，还要综合在美生活的具体情况定夺，希望同学和家长朋友们能够根据自身情况作出最安全和最合适的选择。如果有同学选择“不动”，留在美国当地过暑假，我想告诉大家，大使馆和各总领馆的外交官们都在这里，你们遇到任何问题和困难，都可以随时来找我们，这里永远是你们的家。

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