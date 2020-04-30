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全球确诊超300万 世卫组织将再次召开紧急委员会会议

2020年04月30日08:17  来源：人民网-国际频道
 

人民网布鲁塞尔4月30日电（记者 张朋辉）日内瓦消息：当地时间4月29日，世界卫生组织总干事谭德塞在例行记者会上宣布，世卫组织紧急委员会将于4月30日再次开会，讨论新冠肺炎疫情态势，并对疫情防控建议进行更新。

谭德塞说，距1月30日世卫组织宣布新冠肺炎疫情为“国际关注的突发公共卫生事件”已有约3个月时间。世卫组织根据《国际卫生条例》规定，将于4月30日召开突发事件委员会会议，对疫情发展进行评估，并对疫情防控建议进行更新。

世卫组织突发事件委员会将向总干事提出疫情是否仍继续构成“国际关注的突发公共卫生事件”的建议。分析人士认为，根据世界范围内疫情蔓延的现状，预计突发事件委员会将建议维持新冠肺炎疫情继续构成“国际关注的突发公共卫生事件”的预警。

谭德塞还再次以时间为序回顾了世界卫生组织的应对疫情的措施。他说，1月30日，世卫组织宣布新冠肺炎疫情构成“国际关注的突发公共卫生事件”，拉响了世卫组织防范疫情的最高警报，当时中国之外的确诊病例仅有82例，没有死亡病例。此后，世卫组织多次明确向世界传递了预警信息，并夜以继日工作、采取有力行动协调抗疫工作。

根据世卫组织最新疫情报告，截至欧洲中部时间4月29日10时（北京时间29日16时），各国报告确诊病例超过300万，达3018952例，死亡病例超过20万例，达207973例。

(责编：崔越、刘洁妍)
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