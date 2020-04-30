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印尼出台举措应对疫情冲击

本报驻印度尼西亚记者  徐  伟

2020年04月30日04:32  来源：人民网－人民日报
 

　　印度尼西亚政府日前表示，从中国和韩国引进的47.9万个新冠病毒检测试剂将尽快分发到各省投入使用，从国外进口的检测设备也在安装调试中，以实现每日1万次样本检测的目标。截至4月28日，印尼已通过全国46个实验室完成近8万例新冠肺炎疑似病例的样本检测。

　　疫情发生以来，印尼政府采取了多种措施抗击疫情：调整出入境政策，严防境外输入病例；在首都雅加达等多地实施大规模社交限制措施；限制学校、工作场所、宗教场所等公共场所活动，避免民众大规模聚集；在廖内群岛省新建专科医院，并改建位于雅加达的亚运村以收治病人。

　　印尼财政部长英卓华表示，疫情造成贸易收缩、消费和投资增长放缓，印尼今年经济增速预计放缓至2.3%，低于最初预计的5.1%。根据印尼人力部的数据，印尼全国已有至少280万人因疫情失业。

　　疫情对印尼国民经济支柱产业之一的旅游业造成沉重打击。印尼统计局称，今年2、3月份外国游客数量比去年同期大幅下降，年内恐难以恢复。印尼酒店与饭店业协会表示，今年1月以来，由于外国游客取消行程而造成的损失超过15亿美元。

　　印尼政府已在国际市场上发行总规模达43亿美元的债券，这是印尼历史上规模最大的美元债券发行计划。印尼政府近期还宣布将额外拨款405.1万亿印尼盾（1美元约合15260印尼盾）用于抗击疫情。其中，将预留150万亿盾用于经济复苏计划，75万亿盾用于医疗支出，110万亿盾用于社会资助计划，70.1万亿盾用于企业税收激励和信贷。

　　根据社会资助计划，政府将向失业人员和低收入人群发放补助和基本生活物资，免除低收入家庭的电费，减轻疫情对普通民众生活的影响。经济复苏计划则希望借助税收减免、信贷重组和为中小企业提供融资支持等手段，保护受影响的个人和企业。该计划将国家预算赤字占GDP比重的法定上限从当前的3%放宽至5.07%。

　　印尼经济改革中心研究主任阿卜杜拉分析认为，提高国家财政弹性、增加国家支出和预算赤字，有助于刺激经济发展，加快经济复苏。《雅加达邮报》评论称，为应对日益严峻的疫情，印尼政府必须动用一切资源采购急需的检测试剂，提升检测规模、速度，及时调整相关政策。

　　（本报雅加达4月29日电）  


　　《 人民日报 》（ 2020年04月30日 17 版）
(责编：李枫、岳弘彬)
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