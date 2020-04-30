4月28日，利比亚民族团结政府指责东部“国民军”武装领导人哈夫塔尔发起“新政变”。此前一天，哈夫塔尔在电视讲话中宣布，“国民军”正式接管利比亚政权，2015年达成的《利比亚政治协议》无效，所有由此产生的政治机构均“不再合法”。

利比亚冲突再次升级引发国际社会高度关注。联合国秘书长办公室强调，《利比亚政治协议》仍是唯一一个国际公认的协议。俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫表示，解决利比亚危机需通过政治和外交手段而非军事手段，俄罗斯正与利比亚问题各方对话，寻求以政治和外交方式推动危机解决。德国、法国、意大利等国外交部长也发表联合声明，呼吁利比亚冲突各方达成“人道主义停火”，重启和平谈判。

卡扎菲政权2011年被推翻后，利比亚逐渐形成东西对峙局面。利比亚民族团结政府与支持它的武装力量控制西部部分地区；国民代表大会则在东部另建政府，并与哈夫塔尔领导的“国民军”结盟，控制东部和中部、南部主要城市及部分西部城市。在联合国的斡旋下，利比亚各派于2015年12月签署《利比亚政治协议》，同意结束分裂局面，组建民族团结政府。但此后各派分歧和冲突不断，协议未能得到执行。2019年4月以来，“国民军”对首都的黎波里发起军事行动，与控制该市的民族团结政府军队交战，双方冲突再次升级。

动荡局势给利比亚带来严重的经济和人道主义危机。近日，联合国多次呼吁利比亚冲突方立即实现停火，集中精力应对新冠肺炎疫情。3月底利比亚已经确诊首例新冠肺炎病例。埃及开罗大学政治学教授哈桑对本报记者表示，在疫情和战火交困下，利比亚民众是最大受害者，随之而来的难民问题和恐怖主义扩散问题或将加剧中东北非地区局势动荡。各方应努力推动利比亚问题政治解决进程，尽快实现停火，防止疫情进一步扩散。

舆论分析认为，随着外部力量的干预，利比亚“国民军”与民族团结政府双方围绕经济利益、能源出口的博弈不断加剧。而国际社会的多次斡旋和调解又未能取得实质性进展，冲突双方短期内实现停火的可能性很小，利比亚局势有可能进一步恶化。

（本报开罗4月29日电）

《 人民日报 》（ 2020年04月30日 17 版）

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