新西兰下调疫情警戒等级

4月27日，新西兰总理阿德恩宣布，将新西兰新冠肺炎疫情警戒等级从最高的4级下调至3级。从28日起，新西兰部分非关键性商业经营和一些医疗教育活动开始重启，约40万人重返工作岗位。新西兰政府还将于两周内推出一款手机应用程序，用于追踪人们的社交轨迹，为重启经济活动下的疫情防控做准备。

最近一段时间，新西兰每日新增病例已经连续10天保持在个位数。新西兰卫生总干事阿什利·布卢姆菲尔德说，新西兰已没有广泛传播的未知来源病例，目前的病例完全可以追踪和控制。阿德恩表示，降低警戒级别，不意味着新西兰彻底摆脱疫情风险，接下来500万新西兰人还应团结在一起，防止第二波疫情暴发。

3月23日，新西兰宣布在48小时内把疫情警戒升至最高等级，从3月26日零时进入为期4周的举国“封城”模式。除了必要活动，居民必须待在家中，外出运动必须严格遵守“社交距离”规定。新西兰政府还在官方网站上列出了一份基本服务列表，明确通知到人，设立呼叫中心回应民众疑惑。

实施严格疫情管控期间，学校转为网上教学。新西兰教育部开设网站，向老师和学生家长提供建议和资源，并为贫困社区的孩子们提供设备。对于需要继续工作的基础服务人员，政府则安排好家庭托儿服务。新西兰政府将国内最大的室内体育场改建为“食物银行”，向不方便出门的民众或无家可归者免费提供食物，还建立了一个网站，以便消费者报告价格不合理问题。

为缓解经济下行压力，新西兰政府近日推出了总额为121亿新西兰元（1美元约合1.64新西兰元）的大规模经济刺激计划，投入资金相当于国内生产总值的4%，其中51亿新西兰元用于工资补贴。新西兰央行把利率降到0.25%的历史最低水平，并推出规模最高达300亿新西兰元的政府公债购买计划。

新西兰媒体认为，新西兰借鉴了中国的疫情防控经验，即先采取措施阻断疫情传播链条，再适时推进复工复产。在疫情控制和诊疗方面，中国和新西兰加强合作分享彼此经验。4月17日，上海市新冠肺炎疫情疾控诊疗专家与新西兰南部地区医护人员用视频方式举行了首场抗疫专题研讨会。新西兰南部地区卫生署首席医务官米勒表示，中方提供的第一手资料对新方遏制疫情蔓延提供了重要帮助。

（本报堪培拉4月29日电）

《 人民日报 》（ 2020年04月30日 17 版）

(责编：李枫、岳弘彬)