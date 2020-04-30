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“传递胜利希望和团结信息”（全球抗疫进行时）

本报驻比利时记者  方莹馨

2020年04月30日04:32  来源：人民网－人民日报
 

　　“希望”“团结”“留在家中”的字样呈现在海拔4478米上空，中国、瑞士、意大利等国国旗投射在宏伟的山体上……自3月24日以来，位于瑞士采尔马特市的马特洪峰举办“点亮山峰”投影活动，每天确定一个主题，用光影为抗击疫情的人们带来希望和祝福。

　　采尔马特旅游局局长丹尼尔·卢根表示，马特洪峰是瑞士地标，被认为是力量和坚定的象征。“扎根大地，不畏风暴。希望通过投影活动，给大家传递胜利希望和团结信息，向奋战在抗疫一线的所有人表示感谢和敬意。”

　　一个多月前，瑞士灯光艺术师格里·霍夫施泰特尔和他的团队搬到了采尔马特海拔3000多米的雪山上扎营居住。霍夫施泰特尔擅长用光影投射的方式，将世界各地的建筑物和自然景观“变身”。他说：“历史上，当人类遇到疫病，艺术总能让大家团结起来，共同创造美好的未来。”雪山上，晚间温度最低可达零下22摄氏度，生活供给不便。每晚的月光条件不同，投影时间也要做相应调整。“共同面对挑战，才能战胜危机。我们希望用光和色彩带给大家更多信心。”

　　采尔马特本地乐队“冬天的家”原计划参加4月举行的音乐节，由于疫情，音乐节被取消，于是乐队在雪山下录制了原创新歌《相信》，在音乐节原定的日期发布到网上。乐队主唱说，希望借这首传递信心和团结的歌曲为大家带来问候。同一天，马特洪峰上投射出硕大的音符。

　　家住采尔马特的一名居民表示：“每晚在家遥望雪山山顶，成为最近一段时间我们很多人的日常。”

　　马特洪峰周围设有多个网络摄像头，实时传输高质量图像，以支持网友在线观看投影直播、下载高清图片。据霍夫施泰特尔的团队估算，全球已有超过22亿人次通过各种渠道观看了投影。有网友留言说：“这次活动让我们相信，人类只要团结起来，就一定能共渡难关。”

　　（本报布鲁塞尔4月29日电） 


　　《 人民日报 》（ 2020年04月30日 17 版）
(责编：李枫、岳弘彬)
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