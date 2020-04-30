人民网>>国际

欧洲多国逐步推出解禁措施

本报驻比利时记者  张朋辉

2020年04月30日04:32  来源：人民网－人民日报
 

　　核心阅读

　　连日来，欧洲多国新冠肺炎疫情趋稳。多国积极出台分阶段、分地域逐步解禁防控措施，努力实现分阶段复工复产，以重启经济。

　　

　　世界卫生组织公布的最新数据显示，截至欧洲中部时间4月28日2时（北京时间8时），欧洲确诊病例共计1386693例。世卫组织表示，欧洲多国疫情逐步趋缓，部分国家出现拐点，新增确诊人数和死亡人数均明显下降。面对这一新态势，多数国家开始谨慎放宽防控限制措施，以期尽快恢复经济活动。

　　部分国家开始分阶段解禁

　　4月28日，法国国民议会投票通过了一项5月11日后疫情防控新措施以及复工复市复课方案。法国总理菲利普表示，自5月11日至6月2日，法国将进入疫情防控新阶段，政府在此期间将评估解禁措施的影响。

　　具体而言，法国各省将根据防控情况和医院重症监护能力等被划分为“绿色”或“红色”两类；民众乘坐地铁、公交等公共交通必须佩戴口罩；政府仍然鼓励远程办公。自5月11日起，全国的幼儿园和小学逐步开放。在疫情不严重的省份，初中从5月18日起逐步开学。

　　同一天，西班牙首相桑切斯表示，西班牙的限制性措施降级将以渐进、各地步调有所不同、协调的方式展开，将分4个阶段逐步放宽对社会生活各方面的限制。每个阶段至少持续两周，预计全国能在6月底前恢复比较正常的状态。目前，西班牙正处于限制性措施降级的准备阶段。西班牙卫生部应急与预警协调中心主任费尔南多·西蒙表示，西班牙的疫情已经达到可控的阶段，可以逐步放松限制性措施。

　　意大利总理孔特日前表示，从5月4日开始，全国的制造业、建筑业和批发业将恢复工作；从5月18日开始，零售业、博物馆、画廊和图书馆将恢复营业；从6月1日开始，酒吧、餐厅、理发店和美容院将重新营业。但所有工作场所都必须严格遵守安全规定。

　　欧洲其他国家也相继公布解禁方案。4月24日，比利时首相维尔梅斯宣布了分阶段解禁方案，并将视情进行调整；自5月1日起，奥地利将分阶段陆续允许商店和服务行业恢复营业、学校逐步复课、开放公共服务部门等；希腊政府计划实施在6周内逐步放松不同领域、不同人群限制措施，6月底将完全恢复社会正常运转；瑞士联邦政府说，瑞士正在与邻国合作，研究逐步放松边境管控的方案；塞尔维亚28日宣布，从当天起重新开放公园等，并允许民众在户外锻炼。餐馆、购物中心和幼儿园等也将逐步开放。

　　疫情趋稳仍需严防反弹

　　目前，欧洲仍是全球新冠肺炎疫情最严重的地区之一。根据最新数据，截至欧洲中部时间4月28日2时，西班牙的确诊病例为209465例，意大利199414例，英国157153例，德国156337例，法国127008例。

　　整体而言，多国新冠肺炎疫情逐步趋缓。连日来，德国、法国、葡萄牙的新冠肺炎住院患者人数和重症人数呈现下降趋势。荷兰、瑞士、挪威、奥地利等国疫情也出现积极信号。以德国和葡萄牙为例，这两个国家的新冠肺炎疫情人际传播的基本传染数分别降至0.7和0.91，即每个确诊患者平均传染不足一人，这意味着新增病例将持续下降。

　　世卫组织欧洲区域办事处主任克卢格分析指出，欧洲多国疫情趋于平缓，但东欧一些国家确诊感染病例增速令人担忧。欧洲疫情防控压力仍然很大，各国政府必须保持警觉和耐心，要对疫情长期存在有充分准备。

　　为防止解禁步伐太快引发疫情再次暴发，欧洲各国纷纷加大检测力度，并提高确诊病人密切接触者的追踪能力。例如，卢森堡将从5月19日起对全民进行新冠病毒检测，并争取一个月内实现全民覆盖。菲利普表示，将加大新冠病毒检测力度，自5月11日起每周将进行至少70万次新冠病毒血清检测，检测结果为阳性的人将被要求隔离。

　　欧洲理事会和欧委会最近还公布了一份逐步取消限制性措施的“欧盟路线图”，协调成员国解除限制措施的行动，包括把握时机、协调行动、保持防控能力等，以加强政策协调、循序渐进，避免各自行动带来疫情反弹。

　　世卫组织表示，就当前欧洲疫情的最新态势看，人们与病毒“共存”将成为未来一段时间的“新常态”，必须做好长期防控准备。

　　经济刺激措施不断加强

　　目前看来，疫情对欧洲经济社会的冲击是全方位的，旅游、体育、航空等行业遭受重创，消费和就业受到严重影响。今年3月，欧元区服务业采购经理人指数降至26.4，创有统计以来最低值。欧洲多国失业率大幅上升。国际货币基金组织（IMF）欧洲部门负责人波尔·汤姆森指出，当前关闭的非关键经济部门产出约占欧洲经济产出的1/3。

　　IMF近日预测，欧元区经济今年预计将萎缩7.5%，德国和法国经济分别萎缩7%和7.2%；疫情最严重的西班牙和意大利将萎缩8%以上。欧洲央行副行长德金多斯认为，欧洲经济复苏的状况将取决于疫情造成经济停摆时间的长短。

　　随着疫情发展，欧洲各国经济救助与刺激措施不断加码，欧洲央行出台资产购买计划避免银行破产，助力重启经济。4月23日，欧盟及其成员国领导人召开视频峰会，批准了本月初由欧盟成员国财长会议制定的一项总额达5400亿欧元的大规模救助计划。欧盟还将设立大规模“恢复基金”，推动经济复苏。欧盟委员会主席冯德莱恩表示，“恢复基金”规模预计将达1万亿欧元，并将与欧盟2021年至2027年长期预算挂钩。

　　意大利政府已出台总额250亿欧元的救助计划，并为企业提供多达7500亿欧元的信用担保。此外，意大利政府正在研究追加500亿欧元的救助资金。

　　瑞士议会联邦院财政委员会通过了联邦政府为应对疫情紧急贷款约550亿瑞郎（1瑞郎约合1.03美元）的提案，其中400亿瑞郎用于为中小企业提供贷款担保。

　　世卫组织建议，欧洲国家仍应按照世卫组织指引，做好防控工作，一旦疫情恶化，要及时恢复限制措施。德国总理默克尔表示，疫情面前必须保持清醒和自律，如果“解封”之后出现新增病例激增，重新全面收紧限制措施将不可避免。

　　（本报布鲁塞尔4月29日电） 


　　《 人民日报 》（ 2020年04月30日 17 版）
(责编：李枫、岳弘彬)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved