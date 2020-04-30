欧洲多国逐步推出解禁措施

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连日来，欧洲多国新冠肺炎疫情趋稳。多国积极出台分阶段、分地域逐步解禁防控措施，努力实现分阶段复工复产，以重启经济。

世界卫生组织公布的最新数据显示，截至欧洲中部时间4月28日2时（北京时间8时），欧洲确诊病例共计1386693例。世卫组织表示，欧洲多国疫情逐步趋缓，部分国家出现拐点，新增确诊人数和死亡人数均明显下降。面对这一新态势，多数国家开始谨慎放宽防控限制措施，以期尽快恢复经济活动。

部分国家开始分阶段解禁

4月28日，法国国民议会投票通过了一项5月11日后疫情防控新措施以及复工复市复课方案。法国总理菲利普表示，自5月11日至6月2日，法国将进入疫情防控新阶段，政府在此期间将评估解禁措施的影响。

具体而言，法国各省将根据防控情况和医院重症监护能力等被划分为“绿色”或“红色”两类；民众乘坐地铁、公交等公共交通必须佩戴口罩；政府仍然鼓励远程办公。自5月11日起，全国的幼儿园和小学逐步开放。在疫情不严重的省份，初中从5月18日起逐步开学。

同一天，西班牙首相桑切斯表示，西班牙的限制性措施降级将以渐进、各地步调有所不同、协调的方式展开，将分4个阶段逐步放宽对社会生活各方面的限制。每个阶段至少持续两周，预计全国能在6月底前恢复比较正常的状态。目前，西班牙正处于限制性措施降级的准备阶段。西班牙卫生部应急与预警协调中心主任费尔南多·西蒙表示，西班牙的疫情已经达到可控的阶段，可以逐步放松限制性措施。

意大利总理孔特日前表示，从5月4日开始，全国的制造业、建筑业和批发业将恢复工作；从5月18日开始，零售业、博物馆、画廊和图书馆将恢复营业；从6月1日开始，酒吧、餐厅、理发店和美容院将重新营业。但所有工作场所都必须严格遵守安全规定。

欧洲其他国家也相继公布解禁方案。4月24日，比利时首相维尔梅斯宣布了分阶段解禁方案，并将视情进行调整；自5月1日起，奥地利将分阶段陆续允许商店和服务行业恢复营业、学校逐步复课、开放公共服务部门等；希腊政府计划实施在6周内逐步放松不同领域、不同人群限制措施，6月底将完全恢复社会正常运转；瑞士联邦政府说，瑞士正在与邻国合作，研究逐步放松边境管控的方案；塞尔维亚28日宣布，从当天起重新开放公园等，并允许民众在户外锻炼。餐馆、购物中心和幼儿园等也将逐步开放。

疫情趋稳仍需严防反弹

目前，欧洲仍是全球新冠肺炎疫情最严重的地区之一。根据最新数据，截至欧洲中部时间4月28日2时，西班牙的确诊病例为209465例，意大利199414例，英国157153例，德国156337例，法国127008例。

整体而言，多国新冠肺炎疫情逐步趋缓。连日来，德国、法国、葡萄牙的新冠肺炎住院患者人数和重症人数呈现下降趋势。荷兰、瑞士、挪威、奥地利等国疫情也出现积极信号。以德国和葡萄牙为例，这两个国家的新冠肺炎疫情人际传播的基本传染数分别降至0.7和0.91，即每个确诊患者平均传染不足一人，这意味着新增病例将持续下降。

世卫组织欧洲区域办事处主任克卢格分析指出，欧洲多国疫情趋于平缓，但东欧一些国家确诊感染病例增速令人担忧。欧洲疫情防控压力仍然很大，各国政府必须保持警觉和耐心，要对疫情长期存在有充分准备。

为防止解禁步伐太快引发疫情再次暴发，欧洲各国纷纷加大检测力度，并提高确诊病人密切接触者的追踪能力。例如，卢森堡将从5月19日起对全民进行新冠病毒检测，并争取一个月内实现全民覆盖。菲利普表示，将加大新冠病毒检测力度，自5月11日起每周将进行至少70万次新冠病毒血清检测，检测结果为阳性的人将被要求隔离。

欧洲理事会和欧委会最近还公布了一份逐步取消限制性措施的“欧盟路线图”，协调成员国解除限制措施的行动，包括把握时机、协调行动、保持防控能力等，以加强政策协调、循序渐进，避免各自行动带来疫情反弹。

世卫组织表示，就当前欧洲疫情的最新态势看，人们与病毒“共存”将成为未来一段时间的“新常态”，必须做好长期防控准备。

经济刺激措施不断加强

目前看来，疫情对欧洲经济社会的冲击是全方位的，旅游、体育、航空等行业遭受重创，消费和就业受到严重影响。今年3月，欧元区服务业采购经理人指数降至26.4，创有统计以来最低值。欧洲多国失业率大幅上升。国际货币基金组织（IMF）欧洲部门负责人波尔·汤姆森指出，当前关闭的非关键经济部门产出约占欧洲经济产出的1/3。

IMF近日预测，欧元区经济今年预计将萎缩7.5%，德国和法国经济分别萎缩7%和7.2%；疫情最严重的西班牙和意大利将萎缩8%以上。欧洲央行副行长德金多斯认为，欧洲经济复苏的状况将取决于疫情造成经济停摆时间的长短。

随着疫情发展，欧洲各国经济救助与刺激措施不断加码，欧洲央行出台资产购买计划避免银行破产，助力重启经济。4月23日，欧盟及其成员国领导人召开视频峰会，批准了本月初由欧盟成员国财长会议制定的一项总额达5400亿欧元的大规模救助计划。欧盟还将设立大规模“恢复基金”，推动经济复苏。欧盟委员会主席冯德莱恩表示，“恢复基金”规模预计将达1万亿欧元，并将与欧盟2021年至2027年长期预算挂钩。

意大利政府已出台总额250亿欧元的救助计划，并为企业提供多达7500亿欧元的信用担保。此外，意大利政府正在研究追加500亿欧元的救助资金。

瑞士议会联邦院财政委员会通过了联邦政府为应对疫情紧急贷款约550亿瑞郎（1瑞郎约合1.03美元）的提案，其中400亿瑞郎用于为中小企业提供贷款担保。

世卫组织建议，欧洲国家仍应按照世卫组织指引，做好防控工作，一旦疫情恶化，要及时恢复限制措施。德国总理默克尔表示，疫情面前必须保持清醒和自律，如果“解封”之后出现新增病例激增，重新全面收紧限制措施将不可避免。

（本报布鲁塞尔4月29日电）

《 人民日报 》（ 2020年04月30日 17 版）

(责编：李枫、岳弘彬)