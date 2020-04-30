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非洲政党政要表示抗疫合作让中非友谊更加牢固（患难见真情 共同抗疫情）

2020年04月30日04:23  来源：人民网－人民日报
 

　　本报北京4月29日电  近日，非洲多国政党政要致电致函中共中央对外联络部，高度评价中国以实际行动支持非洲抗击新冠肺炎疫情，为非洲战胜疫情注入了信心，认为中非人民心心相印，团结抗疫让中非友谊更加牢固，愿同中方一道建设人类卫生健康共同体。

　　坦桑尼亚革命党总书记巴希鲁表示，此次疫情的复杂性、破坏性前所未有，战胜疫情需要全球携手努力，中国在推动抗疫国际合作方面发挥了模范作用。患难见真情，中国党和政府始终致力于维护非中团结，以实际行动支援包括坦在内的非洲各国抗击疫情，我们对此深表感激。我们愿同非洲其他政党一道，不断传承和发扬非中传统友好、团结互助的崇高精神，共同战胜疫情。

　　加纳新爱国党总书记博阿杜表示，加方将对华关系置于对外关系优先位置，感谢中国对加发展给予的真诚支持和帮助。中国发挥制度优势实现疫情防控持续向好的“奇迹”，并在国际上率先驰援非洲，为非方抗疫提供了重要的经验遵循和物资支持，我们心存感激。希望中方继续分享更多统筹疫情防控和经济社会发展的“中国智慧”。

　　塞内加尔争取共和联盟中国事务专员、总统府部长级顾问巴尔德表示，中国克服自身困难，妥善照料塞内加尔在华人员，塞方对此深表感激。非中友好经得起历史和时间的考验，真诚希望中方继续为非洲抗疫提供支持，不断加强医疗卫生领域合作，打造非中卫生健康共同体。希望中方继续发挥在联合国、二十国集团等框架内的重要协调作用，加强和完善全球公共卫生治理，为支持发展中国家应对疫情挑战及经济冲击发挥引领作用。

　　吉布提争取进步人民联盟总书记政治顾问穆明表示，非中关系建立在全方位合作共赢基础上，历久弥坚。中国是非洲的真诚朋友，非洲国家谋发展离不开中国的帮助，感谢中方对非洲抗疫的支持和援助。我愿做吉中友好关系的代言人，坚信非中深厚情谊将在团结抗疫中更加坚如磐石。

　　加蓬驻华大使恩东表示，加中两国人民传统友谊源远流长，两国关系建立在真诚、互信、务实和相互尊重的基础上，始终坚持互利共赢的原则。两国人民心心相连、守望相助，我们对中国党和政府驰援加方的抗疫物资表示衷心感谢。加方愿在中非命运共同体的坚实基础上，继续深化两国全面合作伙伴关系，实现互利共赢合作新成果，造福两国人民。

　　南非非洲人国民大会总书记马加舒尔，塞拉利昂人民党总书记科罗马，刚果（金）争取重建与民主人民党政治局委员、驻华代表马贝雷，佛得角非洲独立党中央委员安东尼奥·达布里托，乌干达全国抵抗运动中央委员、青年团主席卡扎菲，肯尼亚朱比利党政治事务主任斯瓦勒，埃塞俄比亚繁荣党青年联盟主席阿斯法，南非共产党青年团组织委员史蒂芬·齐秦，安哥拉人民解放运动外事局长洛佩斯等政党政要也表示，加强团结与合作是化解这场全球危机的有效方式，中国正用实际行动为国际社会作出表率；感谢中方对非洲抗疫的大力援助支持，合作抗疫让非中人民的心贴得更近；我们愿成为维护非中团结和友好的使者，致力于打造更加紧密的中非命运共同体。


　　《 人民日报 》（ 2020年04月30日 03 版）
(责编：李枫、岳弘彬)
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