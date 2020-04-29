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美国疫情疑点：“鸵鸟式荒唐”还要玩多久 | 人民锐见

梁言品

2020年04月29日22:05  来源：人民日报评论
 

美国思想家爱默生曾说，编造谎言的人撒的每一次谎不只是自杀行为，而且还是对人类社会的健康的伤害。这句话送给现在的一些美国政客，再合适不过了。

这是一组美国新冠肺炎累计确诊病例数据：1月20日，1例；2月24日，34例；3月3日，106例；3月18日，9345例；4月1日，206207例；4月28日，1029878例……从1例到破百万例，在100天左右时间内，美国累计确诊人数占世界总病例数的三分之一，成为“全球绝对疫区”。确诊病例在短时间指数般激增，人们想知道美国曾经瞒报了什么？在疫情无法隐瞒的时候，人们想知道美国政府将新冠病毒“流感化”的误导，在多大程度上导致了抗疫不力？

病例不会说谎，美国疫情的时间线正在被事实提前。《洛杉矶时报》4月21日报道，据美加州圣克拉拉县当地卫生官员公布的尸检报告，美最早一例新冠肺炎死亡病例于2月6日出现，比美疾控中心此前确认首例死亡病例提早近1个月；圣克拉拉县官员还称，加州最早的感染病例可能出现在去年12月。随着科学研究的推进，更多真相被打开。美国的疫情最早何时出现，逾千万人感染的“流感”中有多大比例是新冠肺炎，急于“甩锅”又意欲何为……笼罩在人们头顶上的问号越来越多，需要有一个清晰而负责任的答案。

病毒不可怕，团结合作就能战胜，可怕的是没人在意疫情发生，甚至恶意隐瞒实情。就像有那么一段时间，美国CDC停止发布各州确诊人数，仅仅用“yes”和“no”来反映该州有无确诊，岂不是“鸵鸟式荒唐”。美国皮尤研究中心的调查也显示，52％的美国居民认为，总统特朗普试图在公开声明中，以比实际情况更好的方式介绍新冠病毒在美国的传播情况。这种避重就轻、粉饰涂抹、遮遮盖盖的言行，对全力抗击疫情并无半点帮助，耽误的只不过是为数不多的“黄金时间”。战疫战疫，贻误战机就是牺牲大多数普通民众的健康。

不报瞒报、弱化疫情严重程度，是为了防止引发恐慌情绪，还是为了保住自己的经济利益和政治选票？当美国病亡人数一再攀升，那些政客还在炮制谎言、想着“该责怪谁”，答案就不言自明了。看吧，有多家美媒披露，美国国会参议院情报委员会主席、共和党人理查德·伯尔，一边对公众淡化美国疫情威胁，一边却抛掉了大量股票，其中不乏遭疫情重创的行业股票，因此，美国公众对这种“外松内紧”的套路严重质疑，认为他提前获得了“内幕”消息而对公众隐瞒了实情。这样的美国投机政客不在少数，一方面将疫情“政治化”，企图转移焦点；另一方面睁眼说瞎话，上演蒙蔽民众的“魔术剧”。台前一套、背后一套；嘴上一套、转身一套，这些美国政客大言不惭地要求他国“完全公开和透明”，自己却欺骗大众、愚弄世界，实属疫情防控中最大的“非人道”。

流行性疾病是人类共同的敌人，现在正是需要各国通力合作的时刻。那些掩耳盗铃的欺骗、一厢情愿的甩锅、机关算尽的隐瞒，都无济于事，只会让人们怀疑是不是在掩人耳目、贼喊捉贼，甚至污水泼人，自己倒溅一身泥。病毒来自何方、如何做好防控、怎样抗击疫情，都是科学问题，需要科学态度、科学方法。各国唯有本着公开、透明、负责任态度，毫无保留地同世卫组织和国际社会分享防控、治疗经验，积极开展国际合作，才能维护好本国人民及世界各国人民的生命安全和身体健康。

疾在腠理尚能治，病入骨髓则无可奈何。我们奉劝一些国家，切莫再讳疾忌医，该实事求是、全力战疫了！

(责编：于洋、杨牧)
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