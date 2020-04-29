看好中国数字经济前景  施耐德电气加码在华投资

人民网北京4月29日电 （记者 李琰）作为全球能源管理和自动化领域数字化转型专家，施耐德电气与厦门火炬高技术产业开发区管理委员会和厦门市湖里区4月29日签订协议，计划向当地新增投资，用于本地研发，打造先进生产线，生产新一代数字化绿色电气产品。此次新增投资将进一步优化施耐德电气在厦门的产业链，彰显施耐德电气深耕中国市场的决心以及对数字经济前景的信心。

施耐德电气（厦门）开关设备有限公司

为保障此次签约顺利举行，厦门市政府采取了创新的“云签约”方式。当天，施耐德电气高级副总裁、能效管理中压业务中国区负责人徐韶峰和厦门火炬高技术产业开发区管理委员会主任庄荣良、厦门市湖里区区长林重阳出席了线上签约仪式，签署了《施耐德电气增扩产能项目合作协议》。

根据协议，施耐德电气（厦门）开关设备有限公司将在未来3到5年扩大研发，陆续投产多条先进生产线，生产制造符合可持续发展理念的数字化电气产品。依托施耐德电气创新的数字化技术、更优化的生产流程管理，以及贯穿于每个生产环节的可持续发展理念，新项目不仅有助于增强施耐德电气在中国的数字化引领者地位，还能带动厦门产业链数字化升级和经济发展。

徐韶峰表示，此次新项目能顺利签约，与施耐德电气长期看好中国市场和中国数字经济发展前景息息相关。施耐德电气深耕中国33年，中国已是施耐德电气全球第二大市场。与此同时，作为改革开放的先行区，厦门正致力于发展高端制造业和现代服务业，建设千亿产业集群，这与施耐德电气打造开放型“生态圈”、与合作伙伴共享数字化转型的战略方向高度契合。

目前，中国数字经济发展已取得长足进展。从2016年到2018年，中国数字经济年均增长达20%，“新基建”提速有望加速中国产业数字化转型趋势。施耐德电气将继续发挥数字化专长，助力中国产业实现高效和可持续发展，为中国经济高质量发展作出新贡献。

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