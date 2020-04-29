外交部：把卫生安全摆在金砖合作更突出位置

人民网北京4月29日电 据外交部网站消息，外交部发言人耿爽主持今日例行记者会。记者会主要内容如下：

新华社记者：昨晚，金砖国家举行应对新冠肺炎疫情特别外长会。中方如何评价此次会议成果？会议对国际社会合作抗击疫情有何意义？

耿爽：4月28日，金砖国家以视频连线的方式举行应对新冠肺炎疫情特别外长会。王毅国务委员兼外长出席此次会议并发表了重要讲话。

王毅国务委员介绍了中国在习近平主席亲自指挥、亲自部署下采取的一系列抗疫举措，阐述了中方积极推动国际抗疫合作的四点重要主张，提出各方应坚持多边主义、完善全球治理；坚持同舟共济、携手战胜疫情；坚持团结协作、凝聚强大合力；坚持开拓进取、推进金砖合作。

会上，王毅国务委员同俄罗斯、印度、南非、巴西外长就坚持多边主义、携手抗击疫情、深化金砖合作等重大问题深入交换意见，在一系列问题上形成共识。五国一致认为，金砖国家应当加强团结合作，支持彼此根据国情制定和实施相应的抗疫战略，加强疫情信息分享，深入交流抗疫经验，有效地开展药物和疫苗研发合作。同意加强宏观经济政策协调，在联合国、二十国集团等框架下保持协作，共同维护世界经济稳定发展。五国均支持在经贸财金、政治安全、人文交流“三轮驱动”合作的基础上，把公共卫生安全合作摆在金砖合作更突出的位置，推动今年圣彼得堡领导人会晤取得圆满成功。多数成员明确表示，应坚定支持多边主义，支持联合国在国际体系中的核心地位，支持世卫组织在全球抗疫合作中的领导地位，反对借疫情搞污名化、政治化。

金砖国家是新兴大国合作的重要机制。在全球抗疫的关键时刻，金砖国家成功举行特别外长会，发出了五国加强团结协作、携手抗击疫情的积极信号，具有特殊重要意义。中方愿继续推动五国秉持金砖精神，共筑抗击疫情的铜墙铁壁，开辟合作共赢的发展前景，推动构建人类命运共同体。

中央广播电视总台央广记者：前不久，俄罗斯外交部发言人就美国在前苏联国家建立生物实验室表达关切。近日，有境外媒体披露相关实验室实际上完全受美方领导，由美国防部下属单位下达指令，用于研究针对特定人群的危险疾病，进而研究许多美国本土禁止的研究项目。请问中方有何评论？

耿爽：我们注意到俄罗斯外交部发言人的表态及相关的报道。美国在前苏联国家建立了多个生物实验室，却对其功能、用途、安全系数等三缄其口，让当地民众和周边国家深感担忧。据了解，有当地民众强烈要求关闭相关的实验室。希望美方本着负责任的态度，正视国际社会的关切和当地民众的生命健康安全，采取切实举措，消除国际社会的疑虑。

中国日报记者：近日，美国国际宗教自由委员会发表2020年度报告，其中指责中国宗教自由状况。你对此有何评论？

耿爽：中国是法治国家，中国政府依法保护公民宗教信仰自由，中国各族人民依法享有充分的宗教信仰自由。目前，中国各类信教群众近2亿人，宗教教职人员38万余人，宗教团体约5500个，依法登记的宗教活动场所14万多处。无论美方怎么抹黑污蔑，都无法改变这些事实。同时，同其他国家一样，中国也绝不会允许任何人假借宗教名义从事违法犯罪活动。

你提到的这个所谓委员会一贯对中国充满政治偏见，多年来发表报告诋毁中国的宗教政策，其谬论根本不值一驳。我们敦促美方尊重基本事实，摒弃傲慢与偏见，停止年复一年发表有关报告的错误做法，停止利用宗教问题干涉中国内政。

英国广播公司记者：我听说有朝鲜政府代表团前往北京，你可否介绍有关情况？此访目的是什么？

耿爽：现在开始练着用中文提问了？（记者点头）

我不了解你说的情况。

《澳大利亚人报》记者：昨天我在记者会上问到两名加拿大人康明凯和迈克尔被关押了500多天。但是昨天外交部网站上的记者会记录却没有这部分内容。作为新来北京的常驻记者，我想知道为什么有的提问内容上网了，有的却没上，你们是怎么决定的？

耿爽：昨天咱俩确实进行了比较长时间的交流。我不知道交流之后，你对咱们的交流情况做了多少报道。我能问一句吗？（记者沉默）咱们的交流加在一起有小20分钟，你在报道中对此写了多少？你把我说的话都写到你的报道里了吗？（记者仍沉默）

当然，你有权决定，因为那是你写的报道。同样道理，这是外交部的网站，记者会的情况怎么反映，我们来决定。另外，你仔细看一下外交部网站，我们从来没说这是记者会的transcript（实录）。

你想了解康明凯和迈克尔的近况吗？如果你想了解，我也可以给你答案。（记者无反应）

深圳卫视记者：据报道，美国国务院发言人27日称，美准备承认以色列对约旦河西岸部分地区行使主权，但要求以政府与巴勒斯坦方面展开进一步谈判。中方对此有何评论？

耿爽：中方对近期有关吞并约旦河西岸部分巴勒斯坦被占领土的计划表示关切，这违反国际法和安理会第2334号等决议。希望有关方面不要采取导致巴以矛盾激化的行动。国际社会应当发挥建设性作用，加大力度推进政治进程，坚持“两国方案”，推动巴以双方早日重启和谈。

北京日报记者：江西省赴乌兹别克斯坦联合工作组已于4月28日回国，你能否简要介绍专家组在乌工作情况？

耿爽：中国江西省赴乌兹别克斯坦联合工作组由防控、诊疗、中医和侨务专家组成，在乌兹别克斯坦停留12天。工作组到访近半数乌州市，足迹遍布所有疫情严重地区，同乌卫生部和各地官员举行多次会见，与乌传染病研究所、国家急诊医学中心、各地定点医院远程交流诊疗和防控经验，举办知识讲座和培训，向乌方赠送抗疫物资和防治资料。

乌方对中方工作组给予高度评价。米尔济约耶夫总统专门致信习近平主席表达谢意，卫生部部长向工作组颁发奖章和奖状，有关州市政府负责人均表达对中国政府和人民的诚挚感谢。乌方医务人员对工作组介绍的中医药诊疗新冠肺炎方案表现出浓厚兴趣，希望能引进中药治疗新冠肺炎患者。乌主流媒体对相关活动持续跟踪报道，产生热烈反响，部分报道点击量达数百万。乌民众纷纷表示，中方的帮助在艰难时刻弥足珍贵。

在乌期间，工作组还和驻乌使领馆密切配合，看望慰问在乌华侨华人、中资机构和留学生，发送6000个“健康包”，提供防控咨询指导，赠送防疫物资和慰问品，送去祖国的关爱和温暖。

面对疫情，没有人是一座孤岛。中方将秉持人类命运共同体理念，继续同包括乌兹别克斯坦在内的中亚国家加大相互支持，深化医疗卫生领域合作，为早日战胜疫情凝聚信心和力量。

英国广播公司记者：继续用中文吧。中方宣布“两会”将于5月21日和5月22日召开。我知道这不是外交部的工作内容，但你可否介绍，今年“两会”和平常一样吗？比如代表来北京需要隔离吗？有那么多代表来人民大会堂参会吗？

耿爽：你刚才也说了，这不应该由外交部来回答，我并不掌握确切的情况。但我想，受疫情影响，今年的“两会”与往年的多少会有一些不同。

路透社记者：你刚才说由于受疫情的影响，今年的“两会”安排会同以往有所不同。你能说一下具体会有什么不同吗？包括是否会邀请外宾和外国记者？中方会采取哪些隔离措施？

耿爽：你这些问题都是非常合理的。但很遗憾，我这里没法给你一个权威的答案。我建议，第一，你可以向主管部门去询问，第二，你可以等待一下，有关这方面安排的消息会适时发布。

澎湃新闻记者：据报道，美白宫贸易和制造业政策办公室主任纳瓦罗近日一再声称中方隐瞒疫情，导致病毒传播到全世界。中方还囤积医疗物资，以牟取暴利。美哈德逊研究所中国战略中心主任白邦瑞称，纳瓦罗上述言论与特朗普总统表态不符，是错误的，敦促他修正。请问中方对此有何评论？

耿爽：我昨天说过了，纳瓦罗这个人一贯谎话连篇，看来现在连他们自己人都看不下去了。

《澳大利亚人报》记者：中国自称是法治国家。我要问一个我来北京后遇到的法律问题。上周末和上上周末，我去公园的时候，一名警察对我说，根据法律规定，外国记者不准进入。你了解这条法律么?

耿爽：我没听说过。你当时应该问警察呀，他既然拦住你，你应该问他，“你援引的是哪条法律？”

追问：我去了三次公园，每次都问了他们，经历都是一样的。一开始是一个级别较低的警察，他查了我的护照，没有任何问题，直到他看到我持记者签证，然后我不得不等待半小时，他的上级来了。他说“你好，你是媒体啊，按规定你要获得允许才能进入公园。”我说，我从没有听说过相关规定，这样来来回回多次。最后他告诉我，我必须获得北京市公安局和天安门地区管理委员会的许可。

耿爽：你说的是哪个公园？

记者回答：中山公园。后来我去了北京市公安局，他们说没有这样的规定。我又去了天安门地区管理委员会，他们也说没有。我又回去找了当时的警察，他们说有规定，我不能进入。到底是怎么回事？你能告诉我这是怎么回事吗？

耿爽：Quite a story！（记者笑）

外交部新闻司是外国媒体和外国驻华记者的主管部门，我们致力于为你们在华正常的新闻报道工作，包括你们的生活，提供便利与支持。你在这过程中如果遇到什么问题，可以向我们反映。当然在记者会上反映是一种方式，但是你也可以通过其他方式找我的同事反映。我想他们会跟你进行接洽。你有什么疑问，有什么关切，可以向他们反映，他们会去找有关部门询问、了解。

追问：我已经找过你的同事了，他们说没有这种规定。你们能否就此研究一下呢？或者你能否提供一份证明说：“中华人民共和国外交部允许这位记者前往公园”，所以我这个周末就能去公园了。（记者大笑）

耿爽：你今天问这个问题的目的是什么？是想解决你去公园的问题吗？还是想质疑中方没有依法来管理记者？如果你的目的是第一个，想去中山公园，你可以跟我的同事反映，我同事会尽可能地向你提供协助。如果你遇到什么障碍，尽可能地帮你加以疏通。

如果你提问的目的是在质疑中方是不是对外国记者有什么偏见，是不是没有依法治国？那我想你的出发点可能有点偏了。

另外，我坦率地跟你讲，Bill，记者会上你有提问和发言的权利，但这并不是一个解决你个人生活中遇到问题的合适场合。你遇到这样的问题可以向我同事反映，但你却利用记者会为你个人生活中遇到的一些障碍，来诉苦或者申诉。我觉得这并不是一个非常合适的场合来解决这个问题。

我的同事会后会跟你联系，好吧。

路透社记者：今天，澳大利亚总理表示，对新冠病毒来源进行独立调查是合理的，也不针对某一个国家。中方对此有何评论？

耿爽：你们今天都开始秀中文了？（记者笑）

我昨天在记者会上跟《澳大利亚人报》记者就这个问题进行了比较深入的交流。中方立场介绍得很清楚了，如果你愿意，可以查阅一下昨天记者会的有关情况。

路透社记者：中国驻澳大利亚使馆今天称中国从不玩小把戏，但如果有人要玩这类把戏，我们只好奉陪。此言何意？

耿爽：这是中国驻澳大利亚使馆在什么场合、通过谁说的？我不了解，是新闻报道吗？还是网站上登出来的？

记者：这是一个声明。

耿爽：我没有听说过。

路透社记者：很多媒体都报道，韩国和美国称朝鲜最高领导人可能在某地点躲避新冠疫情。中方同意这个说法吗？

耿爽：这是谁的报道？是你们路透社吗？

记者：中国对金正恩的健康状况有何看法？

耿爽：我这两天一直在回答类似问题。很多媒体，特别是西方媒体有这方面的报道。我一直在说，不知道这些报道的消息源在哪里，出处是什么。至于你关心的具体问题，我这里没有信息可以提供。

记者：我知道你手头上有消息但不便在记者会上透露。这些消息是让你放心还是让你担忧呢？你如何描述你对这些消息的感觉？

耿爽：你问我的feeling是吧？（记者笑）

我告诉你，中朝是山水相连的近邻。中方愿同朝方一道，推动中朝关系不断向前发展。

英国广播公司记者：澳大利亚外交贸易部负责人就中国驻澳大使抵制澳商品的言论向中国驻澳使馆表达抗议。随后中国使馆发表声明提及双方讨论的情况。澳外交贸易部称，澳方对此不做评论，因为公布会谈内容有违外交礼仪。

耿爽：事实上，关于这个问题，也就是中国驻澳大利亚大使接受澳媒体采访时的有关表态，昨天在记者会上我已经介绍了情况，回答了问题，同《澳大利亚人报》的记者有充分的交流,你可以查一下昨天的记录。

这里我要重申，澳大利亚方面所谓“中国对澳大利亚进行经济胁迫”的说法没有根据。在当前新冠肺炎疫情对世界经济造成冲击的情况下，中方愿同世界各国加强合作、守望相助、共克时艰，为人类的健康福祉作贡献。同时我们也希望其他国家能够同中方一道，多做有利于国际合作、有利于增进互信的事。

路透社记者：刚才你说可以介绍两名被拘加拿大人的近况，你能否介绍一下？

耿爽：中方已经多次就康明凯案和迈克尔案阐明立场。这两个人的案件正在依法地处理中。中方办案机关一向依法办事，二人的各项合法权利也得到了充分的保障。加拿大驻华使馆也曾多次对两人进行了探视。

近期，根据防疫工作需要，为保证羁押人员安全，中国有关部门暂缓安排对在押人员的领事探视，待疫情缓和后会恢复。据了解，目前，康、迈二人健康状况良好，中方始终依法保障二人的合法权益。

《澳大利亚人报》记者：我们昨天也讨论了调查的问题。别再纠缠这一提议有什么不妥了。可否告诉我，中国可以认同何种形式的调查？具体是什么样的？谁来调查？

耿爽：咱俩昨天进行了充分交流，讨论了很长时间，我想中方立场应该很清楚了，我这里没有需要进一步补充的。

追问：不是针对澳方的提议。中方会不会对某种形式的调查感兴趣，以便国际社会可以更好地从疫情中学习？

耿爽：我能告诉你的是，国际社会应该团结合作，共同早日战胜疫情。至于你提到的inquiry的问题，我昨天已经充分阐述了中方立场。

(责编：于洋、杨牧)