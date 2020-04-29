中俄专家：团结合作是国际社会战胜疫情最有力武器

人民网北京4月29日电（记者 燕勐）4月28日，中国社会科学院中俄战略协作高端合作智库和俄罗斯国际事务委员会联合举办主题为“新冠疫情背景下的国际合作与中俄战略协作”的国际网络视频研讨会。

俄罗斯国际事务委员会执行主席科尔图诺夫、项目主任季莫费耶夫以及俄罗斯高等经济学院教授卢佳宁、瓦西里·卡申、该校东方学学院院长卡尔涅耶夫，俄罗斯科学院远东研究所研究员库林采夫等著名中国问题专家。中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所所长，中俄战略协作高端合作智库副理事长兼秘书长孙壮志，及庞大鹏、徐坡岭、柳丰华、薛福岐等中方学者参会。

论坛聚焦新冠肺炎疫情下的国际合作与中俄战略协作和务实合作，重点讨论国际局势变化及给中俄两国带来的机遇与挑战、中俄全面战略协作伙伴关系在新形势下新的发展方向、中俄抗疫合作经验、疫情对中俄两国社会经济及双边关系的影响和中俄加强人文领域合作、深化互信等议题。

与会学者认为，新冠疫情对世界经济格局和经济全球化产生深远的影响，给各国政府、医疗卫生系统带来了史无前例的挑战，中俄应共同推动上海合作组织、金砖机制在新的形势下发挥应有的作用。

在应对新冠疫情问题上，中俄两国在疫情期间采取各种形式向许多国家提供人道主义物资援助。下一步有必要考虑在提供援助问题上加强协调，更好地发挥互补优势。

在抗击疫情过程中，中俄两国已经实现了广泛有效的协调与合作，也体现了两国人民患难与共的传统友谊，彰显了新时代中俄全面战略协作伙伴关系的高水平和特殊性。

全球层面，与会专家认为团结合作是国际社会战胜疫情最有力武器。事实也证明，中国倡导和推动的国际合作是打赢全球抗疫阻击战的正确方向，携手构建人类卫生健康共同体是危机面前国际社会的合理选择。中俄要坚持多边主义，加强应急管理与卫生合作和信息交换。

此外，2021年，将是《中俄睦邻友好合作条约》签署20周年。中俄双方有必要与时俱进，根据新的形势对条约相关条款的内涵与外延进行调整，更好地应对外部的威胁好挑战，更好地维护两国和两国人民的长远利益。

(责编：燕勐、刘洁妍)