南非卫生部长：全国封锁成效显著 有效遏制疫情爆发

人民网约翰内斯堡4月29日电（王磊）28日，南非卫生部长穆凯兹表示全国封锁有效遏制了新冠疫情在南非境内的爆发，并大大推迟了疫情高峰，为南非赢得了宝贵的应对时间。截至4月28日，南非共确诊4996例新冠肺炎确诊病例，93例死亡病例。

穆凯兹表示，从3月6日起南非已进行185497次测试。在此期间，有超过600万人接受了症状检查和体温检查。且南非进行测试的能力也在稳步提升，上周单周进行了25000次测试。

南非自3月27日开始实施全国封锁，4月9日又宣布延长两周至4月底。穆凯兹说这一措施有效的阻止了新冠肺炎病例增长。而为了减轻疫情对南非经济的影响，南非总统拉马福萨23日宣布在确保卫生安全的前提下，将逐步恢复经济活动。

穆凯兹说，在最初准备实施全国封锁时，卫生部的传染病专家分别考虑了三种情况：什么都不做，疫情将在7月达到高峰；封锁三周，疫情将在8月达到高峰；而最终采取的是为期五周的全国封锁，高峰也被推迟到9月。

“全国封锁阻止了大量人员流动，并阻止了疫情呈指数式增长。”穆凯兹表示卫生部对这一阶段性成果感到满意，并相信随着全国封锁方案的继续，感染曲线也将变平。

穆凯兹说：“传染病专家的模型表明，即使延长封锁时间也不会进一步降低曲线。”继续采取五级封锁不会带来更多改善，因此将会逐渐放宽全国封锁。

(责编：刘洁妍、杨牧)