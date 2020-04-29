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中国新冠肺炎治愈率为什么这么高

董长喜

2020年04月29日15:55  来源：人民网-国际频道
 

截至4月26日24时，在我国一度曾是疫情防控主战场的湖北，现有确诊病例实现清零，全省累计治愈出院病例63616例（武汉46464例）；在疫情最初的风暴中心武汉，也在这一天实现了确诊病例和重症病例双双“清零”。

对此，中国疾病预防控制中心驻武汉流行病学调查队队长丁钢强表示：“湖北清零的阶段性成果来之不易，但我们依然不能放松警惕，因为新冠病毒还在世界其他国家不断蔓延肆虐。”据世界卫生组织数据，截至北京时间4月29日9时，中国以外新冠肺炎确诊病例超过286万例，美国超过100万例。“在全球化的今天，新冠肺炎疫情已成为全人类的共同灾难，没有谁能独善其身。”武汉大学健康学院教授、博士生导师谭晓东说。

“这是不争的事实”

通过简单的数据对比，不难发现，无论在疫情控制，还是医疗救治上，我国抗击新冠疫情的表现都是令人惊叹的。这却给我国招来了无端指责，一些西方国家政客和媒体由于种种原因，制造各种言论攻击和污蔑我国。对于我国每日更新的疫情数据，有人妄称中国实际确诊病例可能是现在的15至40倍。

对此，丁钢强说：“发出这种声音的人，只看到了优秀的数据，忽视了我国14亿人举全国之力在两个多月内众志成城付出的巨大努力。”自2月份起，丁钢强带队的中国疾病预防控制中心流行病学调查队，在武汉做了大量细致而扎实的工作，在社区启动了“5+1”的工作模式，即通过社区网格员、卫生服务中心医生、下沉干部、公安民警以及志愿者这5个方面的人员，共同对确诊病例的密切接触者进行管理、调查、随访，严防严控，确保万无一失。

十条经验

统计数据显示，武汉的累计治愈率92.2%，重症患者转归为治愈的比例为88.9%。总体来看，恰当的宏观政策与防控策略，医务工作者的奉献，以及全社会、全国人民的努力，才有了当前的疫情防控成果。

1.全国一级响应。1月23日-25日，在三天时间内，全国多个省区市启动了重大突发公共卫生事件一级响应，疫情防控工作得以迅速、有序开展。“所有措施中，首先要提的一定是全国上下的一致认识和行动。”丁钢强说：“中央强有力的领导，迅速组织动员全国人民，形成共识，齐心抗疫。这是能够战胜大灾大疫最关键的前提。”

2.武汉封城。湖北疫情出现爆发趋势以后，1月23日中央下令关闭离汉离鄂通道，有效切断病毒传播途径。“对武汉这个千万级人口城市果断采取封城措施，体现了我国对疫情防控的重视和决心。”谭晓东说：“封城，再加上在全市实施交通管制、社区封闭管理等措施，对遏制疫情蔓延起到了关键作用。”

3.“两山”医院+方舱医院。火神山、雷神山医院的拔地而起，以及武汉多家公共场所进行的方舱医院迅速改造，缓解了医疗资源的压力，实现应收尽收、应治尽治，切断病毒的传播途径，有效地调节了医疗资源，既让重症感染者得到及时住院治疗，又为轻症感染者康复提供了安全环境。

4.全国医护紧急驰援。在湖北告急、武汉告急的时刻，全国医护人员纷纷请战前来，同时采用一省包一市的方式，派出最好的医生、拿出最好的设备，举全国医疗资源之力援助湖北。尤其对重症和危重症患者，采取了包括中西医结合治疗、呼吸机支持、ECMO支持、血液净化等高级生命支持治疗，对帮助患者渡过危险期起到巨大作用。疫情以来，来自全国4.2万医护人员和武汉6万余名医护一道，包括全国最顶尖的呼吸科、感染科、重症医学科专家，以及10 多名院士，为武汉数万新冠患者提供了强大、高水平的医疗护理。

5.“四早”+免费。“四早”即早发现、早隔离、早诊断、早治疗，同时对新冠确诊患者国家实行免费治疗，减轻患者负担，有效地控制了疫情的蔓延。

6.中医药有力介入。本次抗疫战场上，中医药发挥了独特优势。积极采用中西医结合治疗，90%以上患者使用了中药，缓解了症状，截断了病情的恶化。

7.全民戴口罩。早在1月29日，国家卫健委在新闻发布会就提出，在公众场合应佩戴口罩。谭晓东说：“不得不说，我们老百姓的素养和服从配合程度是非常高的。可以说，抗疫战场上全民都做了贡献。”

8.联防联控。落实至基层的联防联控机制起了重要作用，无数志愿者出现在村口、社区，为维护有效隔离贡献自己的力量。全国人民捐款捐物支持全国统一抗疫部署，在实施严格隔离措施的情况下，保证生活物资充足。

9.经验共享，信息透明。在全国范围内每天实施播报确诊和疑似病例数量，确保公开透明。同时，医疗经验及时共享，不断完善诊疗方案，尽快明确诊疗程序、有效治疗药物、重症病人的抢救措施。

10.生命至上。不遗余力进行救治，不惜代价做好防控，把人民生命安全和身体健康放在第一位，这是中国抗疫最重要的经验。“在中国疫情最严重的地区武汉，这一点得到了真真切切的体现。”丁钢强说，面对疫情，挽救生命更为迫切，为此，我们宁可牺牲一段时间的经济发展。

“遵循科学防控”

“控制传染病，始终都要遵循三个原则：控制传染源、切断传播途径、保护易感人群。”丁钢强说：“各国国情都不一样，有自己的方案，自己的答案，但不管怎么样，万变不离其宗，就是这三个原则，不管用什么方式，都必须想办法做到位。”

谭晓东用十六个字来总结武汉的抗疫经验，即政府主导，社会配合，个人服从，家庭堡垒。谭晓东说：“如今世界各国疫情肆虐，许多国家都出现了和武汉疫情一样严重甚至超出数倍的情况，武汉的成功经验是值得借鉴的。”正是由于借鉴了中国的有益做法，伊朗等中东国家的疫情防控正呈现出积极态势。

“现在最需要的是各个国家的紧密合作，互相取长补短，把经验进行共享。”丁钢强最后强调：“一定要遵循科学。尽管有国情、体制、文化等方面的差异，但科学防控这一点，是世界上通用的。”（作者是生命时报记者）

(责编：崔越、刘洁妍)
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