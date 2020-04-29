国际观察：“中国对生命的尊重闪耀着人性的光辉”

76天在人的一生中只是短短一瞬间。2020年初的76天，对每一个武汉人来说既漫长，又刻骨铭心。从“封城”到“解封”两个半月的时间里，武汉人见证了举国驰援，全民战“疫”的人间大爱。透过疫情的多棱镜，看到了不一样的武汉、中国和世界。

“世界以痛吻我，我要报之以歌。”这是对坚决与病毒斗争的武汉人民的真实写照。 “封城”的76天里，武汉仿佛上演了人类所能经历的一切情感：痛苦、焦虑、互助、温暖、感恩……

武汉向世界展现了乐观豁达、不屈不挠、不胜不休的英雄气质和华夏精神。武汉和武汉人民用具体行动为世界各国战“疫”提供了中国方案、中国经验。世卫组织总干事谭德塞说：“武汉给世界带来了希望。”

有人指责武汉“封城”是侵犯人权。然而，在这特殊时刻，生命安全和身体健康就是最大的人权。如果任由疫情蔓延，人民的生命权和健康权必将受到严重威胁，人权也就无从谈起。采取“封城”“禁行”等临时性举措的同时，更有全国的医护人员向湖北集结，全国的抗疫物资向湖北输送，全国的生活用品向湖北调配。这让武汉人、湖北人、中国人乃至外国在华人员都吃下了定心丸。中国全力救治每一个生命，湖北已治愈80岁以上新冠肺炎患者3600多人。中国全力帮助每一个同胞，驻外使领馆已向留学生派发50多万份“健康包”。毫无疑问，这是特殊时期最宝贵的人权保护。巴西里约热内卢州立大学经济学教授埃利亚斯·雅布尔说：“中国的疫情防控举措拓展了人们对人权的理解。”

有媒体攻击中国人是“亚洲病人”，还有人叫嚣要向中国“索赔”，让人感到可笑。这都是找错了对手，抓错了药方。全球抗疫的同时，有人忙着“甩锅”“卸责”，有人忙着歪曲事实，谁在维护人类共同利益？

中国面对一些不实指责，始终本着公开、透明、负责任的态度向国际社会提供力所能及的帮助。中国自1月初就开始向世卫组织和各国定期通报疫情信息，第一时间分享病毒研究成果，及时公开诊疗方案及药物筛选结果。全球疫情进入“大流行”之际，中国在全力抗击本国疫情的同时，竭尽所能地支持各国抗疫。截至4月22日，中国已经或正在向140多个国家和国际组织提供多批急需的医疗物资援助，向世卫组织提供2000万美元捐款，累计向16个国家派出18批医疗专家组，同156个国家以及国际组织举行了109场专家视频会。塞尔维亚前进党副主席马尔科·久里奇说：“中国对生命的尊重闪耀着人性的光辉。”

世界各国共同抗击疫情，是对人类命运共同体理念的一次深刻诠释。面对疫情，没有任何一个国家可以独善其身，国际社会比以往任何时候都更加需要团结合作。相信在人类命运共同体理念引领下，全人类终将驱散疫情的阴霾，在同一片蓝天下共创美好未来。（作者系国际问题评论员）

(责编：崔越、杨牧)