 “我们从中国专家那里学到了实用知识和成功经验”

工作组全体成员获颁吉卫生事业特殊贡献勋章和证书。（中国驻吉尔吉斯斯坦大使馆供图）

“过去几天，中国医疗专家通过走访吉尔吉斯斯坦医疗机构、线上教学等方式同吉同行进行深入细致的交流，为吉抗击新冠肺炎疫情提供了巨大支持和帮助，做出了重要贡献。中国专家表现出了严谨的工作态度和超凡的专业素养。吉方愿意学习中国经验，进一步提升疫情防控能力。”在26日举行的中国赴吉尔吉斯斯坦联合工作组工作总结会议上，吉副总理伊斯梅洛娃对中国医疗专家表示感谢，并对专家组过去一周的工作给予充分肯定。

吉总统办公厅第一副主任克年巴耶夫转达了总统热恩别科夫对工作组的诚挚谢意，并强调：“我们要把中方传授的抗疫经验和专业知识应用到防疫实践中，争取早日战胜疫情。”吉尔吉斯斯坦卫生部部长阿卜迪卡里莫夫向工作组全体成员颁发了吉卫生事业特殊贡献勋章和证书。

根据习近平主席和热恩别科夫总统通电话达成的重要共识，4月20日，中国赴吉尔吉斯斯坦联合工作组一行10人携抗击新冠肺炎医疗物资抵达吉首都比什凯克。工作组成员专业涵盖呼吸、重症、中医、护理、公共卫生等多个领域。中国驻吉大使杜德文在机场迎接工作者时对媒体表示，联合工作组在中吉两国人民共同抗击新冠疫情的关键时刻赴吉，使命光荣，责任重大，任务艰巨。

中国赴吉尔吉斯斯坦联合工作组工作总结会议26日举行。（中国驻吉尔吉斯斯坦大使馆供图）

工作组抵达目的地后一刻也不曾停歇。交接捐赠物资，访问吉国立医学进修学院并进行远程授课，对吉卫生部疾控局实验室、国家危险传染病检疫中心实验室、比什凯克社区医疗中心、吉国家传染病临床医院等多个机构进行访问，为在吉侨胞举行防疫视频座谈会……过去一周，工作组每位专家的日程表都安排得满满当当。

联合工作组为在吉中国留学生、汉语教师讲解疫情防控知识后合影。（中国驻吉尔吉斯斯坦大使馆供图）

中国专家提出的意见建议和授课内容得到吉方同行的高度认可。阿卜迪卡里莫夫在参加了多场交流活动后对中国专家说：“你们的讲课能容非常专业，非常系统。联合工作组水平高、能力强，为吉尔吉斯斯坦带来实实在在的帮助。”

在26日同中国工作组举行会面的时候，伊斯梅洛娃强调，几天来，中国专家向吉医护人员分享了自己的知识和宝贵的经验，重点介绍了中国采用的实验室诊断方法、病例识别算法、密切接触者隔离措施等内容。在同吉方医学专家的交流中，双方讨论了新冠肺炎预防措施、消毒办法，并回答了吉专家关心的问题。线上教学活动更是吸引了吉全国各地的700多名不同专业的医务工作者参加。“我们的医务工作者从中国专家那里学到了实用的知识和成功的经验。”

工作组完成任务准备回国。（中国驻吉尔吉斯斯天大使馆供图）

27日，中国工作组完成任务即将回国。工作组组长、新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州副州长海布努尔·玉山表示，工作组回国后愿继续同吉方专家保持密切联系，共同抗疫。

工作组为深化中吉两国抗疫合作和巩固中吉友谊发挥了独特的重要作用。杜德文大使在总结会上指出，中吉双方将继续相互支持、守望相助，进一步深化共建“一带一路”合作，造福两国人民。

3月18日，吉尔吉斯斯坦首次确诊新冠肺炎病例，此后，疫情在全国迅速蔓延，确诊人数不断升高。3月22日，吉总理宣布全国进入紧急状态。截至当地时间4月29日10时00分，吉全国累计确诊新冠肺炎病例达到729例，康复437例，死亡8例。

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