王毅同奥地利外长沙伦贝格通电话

新华社北京4月29日电 4月28日，国务委员兼外长王毅同奥地利外长沙伦贝格通电话。

王毅表示，新冠肺炎疫情正在全球蔓延，各国团结合作共同抗疫是唯一正确选择。中方面临疫情挑战时，奥方向中方提供了帮助，中方铭记在心，我们愿继续向奥方提供急需的医疗物资和在华采购运输便利。明年是中奥建交50周年，双方应以此为重要契机，共同规划设计好庆祝活动。相信经过共同抗击疫情的洗礼，中奥友好战略伙伴关系将得到进一步增强。

王毅说，在库尔茨总理领导下，奥地利在欧洲国家中率先采取果断有力举措，取得积极成效，总体控制住疫情蔓延，并已着手稳步推动复工复产，有序恢复经济社会生活，中方对此表示祝贺。在疫情常态化背景下，双方要加强信息交流和经验共享，设立必要人员往来“快捷通道”，探讨维护产业链、供应链稳定的有效途径。

王毅说，国际抗疫合作需要世界卫生组织的专业知识，特别是卫生系统脆弱的非洲国家更需要世卫组织的帮助支持。近日，世卫组织遭到不公指责和抹黑。声称谁出钱多世卫组织就应听谁的话，是典型的霸权心态；而不听话就“断供”，则凸显大国的傲慢。在国际关系走向民主化潮流中，国际事务应各国商量着办，而不是少数大国说了算。中奥应支持和鼓励世卫组织为全球抗疫发挥应有作用。

沙伦贝格表示，国际社会当务之急是合作抗击疫情，此时质疑世卫组织的作用与合法性不合时宜。病毒是各国面临的共同挑战，奥中关系在抗击疫情过程中得到巩固和发展。在彼此最困难的时刻，双方相互提供了力所能及的帮助。奥方衷心感谢中方提供医疗物资和采购便利。在疫情得到相对控制的情况下，奥中应加强互学互鉴，确保必要人员往来，稳步恢复社会经济秩序。双方也应筹备好明年奥中建交50周年庆祝活动，推动两国关系再上新台阶。

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