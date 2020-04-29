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王毅同新加坡外长维文通电话

2020年04月29日13:41  来源：新华网
 

　　新华社北京4月29日电 4月28日，国务委员兼外长王毅同新加坡外长维文通电话。

　　王毅表示，在中方抗击新冠肺炎疫情的困难时刻，新方给予了支持和帮助。当前新方疫情形势出现新挑战，中方愿继续向新方提供医疗物资，并在检验检疫和通关方面提供便利。今年是中新建交30周年，双方应维护彼此政治互信，推动两国关系更好向前发展。

　　王毅说，新方最近采取果断措施，有效控制了疫情新一波蔓延，稳定了人心。相信在李显龙总理领导下，新加坡将最终完全战胜疫情。中方在新留学生和务工人员众多，中国政府十分关心他们的健康和安全，相信新方一定会对他们及时检测治疗，保障其正当合法权益。

　　王毅表示，中方愿同新方加强协商，探讨建立必要人员往来的“快捷通道”和运输急需医疗物资的“绿色通道”。在疫情常态化背景下，既坚决防止疫情反弹，维护抗疫成果，又实现东亚经济循环，确保供应链产业链稳定。这符合包括中新两国在内东亚各国的共同利益。日前，东盟与中日韩（10+3）抗击新冠肺炎疫情领导人特别会议成功举行，达成重要共识。下阶段，各方应尽早举行10+3特别外长会议，落实好领导人会议成果。

　　维文表示，患难见真情。作为新加坡值得信赖的朋友，中国坚定地同新加坡站在一起，毫不犹豫伸出援手，我们深表感谢。中国成功应对疫情挑战，有序推动复工复产，给各国战胜疫情带来了希望，令人敬佩。新方正在应对新一波疫情冲击，我们高度重视在新中国公民的健康和安全，已采取有效措施确保其合法权益。新方将坚定奉行一个中国政策，在这个原则问题上不会有任何变化。

　　维文说，新方愿积极推进同中方建立必要人员往来“快捷通道”和物资运输的“绿色通道”。双方应致力于协调检测试剂标准，保障供应链产业链畅通，为东盟国家、10+3国家乃至世界提供范例。新方也愿同中方携手捍卫多边主义，消除非关税壁垒，维护以世界贸易组织为核心的全球自由贸易体系。新方赞成尽早举行10+3外长会议，推动落实领导人会议共识。

(责编：马昌、岳弘彬)
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