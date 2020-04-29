日本国立传染病研究所调查显示 日本现阶段新冠病毒或来自欧美

人民网东京29日电（孙璐、李沐航） 综合日本《朝日新闻》、日本新闻网（JNN）报道，日本国立传染病研究所通过研究发布，3月以后在日本国内急速蔓延的新冠病毒有很大可能是通过欧美地区进入日本。日本国立传染病研究所对国内核酸检测呈阳性的560名新冠肺炎患者进行了病毒全基因组测序。同时，该研究所也从世界各地收集了约4500人的的病毒数据，从而对基因特征进行了分析。

日本国立传染病研究所通过分析得出，目前日本国内已没有中国武汉的新冠病毒。（图片来源：日本新闻网）

日本国立传染病研究所对世界各地流行的新冠病毒基因进行了调查，试图发现到底是哪种病毒正在迅速扩散。分析指出，日本国内最新检测出的病毒与武汉检测出的病毒相比较，其特征更接近欧洲各国大肆传播的病毒。3月以后的病毒很可能是通过从欧洲等国家的赴日游客或归国人员传入日本各地，并且几周内疫情迅速在全国范围内扩散。

新冠病毒基因信息关系图。（图片来源：日本国立传染病研究所）

上述结果公布后，引起日本国民的广泛关注。有网友表示：

这么说，因为中国游客导致日本新冠肺炎扩大的说法应该结束了吧。今年，美国因为流感死亡的患者中应该也包含了相当多的新冠肺炎患者吧。美国的防疫体制因为没有注意到新冠肺炎也受到批判。

之前，就一直在说欧美爆发的是C型病毒，无论是传染力还是致死率都有偏高的倾向。如果在全世界范围内展开调查的话，会发现病毒变异的关键点，也会对疫情扩大起到有效的预防措施，希望各个国家都能进行这项调查......

现在想想，美国去年的大流感也相当奇怪。我现在也赞同日本人趁着去年的某个时段能够集体免疫的话，日本人的死亡人数也会减少的。

另据日本媒体报道，通过收集日本国内外罹患新冠肺炎患者的检测样本，对其新冠病毒染色体信息进行分析解读后，日本国立传染病研究所表示，预测一年内会有25.9个地方病毒碱基发生变异。该研究所表示简单计算发现，平均14天新冠病毒就会发生一次变异。而欧美医学专家通过对在其专门网站Nextstrain上注册的3650人进行病例样本分析，认为新冠病毒变异速度为平均15天一次。报道指出，纽约等美国东海岸地区以及意大利、西班牙、法国、英国等欧洲国家目前大肆蔓延的新冠病毒会更具伤害性。

日本国立传染病研究所前身是成立于1947年的“国立预防卫生研究所”，是日本国内传染病研究、监控、预防的国家权威级机构，该家研究所此前一直致力于研究世界各地的新冠病毒与日本之间的关系。

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