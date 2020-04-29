加州7月可以开学了！全州“解封”分四步走

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人民网旧金山4月28日电（记者 邓圩）刚刚宣布延长居家令的加州，于当地时间4月28日公布了一项逐步重启加州公共生活的计划。令人振奋的消息是，公立学校最早将于7月下旬开学，而企业则根据各自的风险水平分阶段重新开放。

州长加文·纽森和该州公共卫生官员索尼娅·安吉尔在新闻发布会上并没有提供放宽限制的时间表，但他表示，目前继续保持社会疏远，加州“几周，而不是几个月，会对该命令做出有意义的修改”。

根据加州重新开放的框架，加州目前处于第一阶段，为必须进行工作的人群创造一个安全的环境，并制定未来放宽限制的计划。

纽森说，备受期待的第二阶段可能包括在7月下旬或8月重新开放学校，因为该州的学生面临着艰难的远程教育，需要弥补失去的学习机会。安吉尔说，低风险的企业也将被允许在这一阶段重新开业，包括制造业、允许路边取货的零售和能够实现社交距离的办公室。

纽森说：“我们的孩子在这种停顿中失去了很多东西。”他认为远程教育远远不足以满足该州600万学生的需求。

安吉尔说，加州将通过对全州“居家令”修改进入下一阶段。要做到这一点，国家必须达到足够的检测和接触者追踪能力，住院和ICU趋势必须稳定，而且必须有足够的个人防护设备来满足需求。

在第三阶段，将允许重新开放需要人与人接触的“高风险”工作场所。这包括个人护理业务，如健身房和发廊；教堂、婚礼和其他宗教服务；和娱乐场所，如剧院和体育没有观众。

安吉尔说，第四个也是最后一个阶段，即加州将取消对家庭的限制，允许音乐会、现场体育和会议中心等高风险场所重新开放，直到加州能够获得治疗新冠肺炎的药物。专家警告说，这一进展可能需要数月甚至数年的时间。

周二的新闻发布会被定位为加州官员在决定何时重新开放时正在研究的六个目标中的第五个目标的更新。第五个目标涉及企业、学校和儿童护理机构是否能够保持社会距离，包括可能要求员工和客户进行健康检查的州指导方针。

最新的研究证实可能加州是全美第一个暴发冠状病毒病例的州，而加州的确诊数据在州早警觉、早准备的背景下，确诊人群控制在46164例，死亡人数1864人。即便加州在努力减缓新冠肺炎疫情的速度方面取得了进展，但官员和公共卫生专家一再警告说，过早重新开放加州可能会导致病例灾难性的死灰复燃。

纽森在发布会上表示，"我想提醒大家，如果我们过快放松…可能会引发第二波，其破坏性可能比第一波更大。"据悉，该州现在平均每天检测2万人。加州原本希望在4月底之前达到每日检测2.5万次，最终目标是达到8万次。

此前加州公布重启的其他指标条件包括：加州是否有办法保护其最脆弱的居民不感染新冠肺炎；加州的医院系统能在多大程度上应对患者激增；加州是否开发了针对新冠肺炎的新疗法。

专家称，加州的检测率是控制新型冠状病毒最重要的基准，但仍落后于其他数十个州。至于接触者追踪——这是官员们了解病毒传播方式的一个重要途径——加州希望从现有的州工作人员中培养1万名追踪者。但纽森还没有表示何时准备部署。

(责编：崔越、燕勐)