驻巴拿马使馆邀请国内专家为在巴人员举办疫情防控和心理疏导视频连线会

人民网里约热内卢4月28日电（记者 张远南）4月27日，在陕西省外办的大力支持下，中国驻巴拿马使馆邀请西安交通大学第一附属医院专家组为驻巴使馆全体馆员、在巴中资企业、华侨华人、孔子学院教师和留学生及新闻媒体代表举行新冠肺炎疫情防控和心理疏导视频连线会。中国驻巴拿马大使魏强和交大一附院佘军军院长助理共同主持连线会，陕西省外办秘书长谷选宏出席。

魏强大使在致辞中表示，新冠肺炎疫情发生以来，在习近平总书记亲自指挥和部署下，中国人民上下一心、众志成城，抗疫形势持续向好。在巴中资机构、广大旅巴侨胞和孔子学院教师及留学生心系祖国，积极捐款捐物，大力支持国内抗疫事业。随着巴拿马疫情蔓延，中国政府和人民本着守望相助、风雨同舟、推动构建人类命运共同体的精神积极援巴抗疫，并及时分享中方抗疫经验。习近平总书记十分关心所有海外中国同胞的健康和安全，驻巴使馆全力贯彻落实总书记有关指示，一直同广大在巴人员保持密切联系，及时发布权威公告或提醒，向海外留学生发放“健康包”等防疫物资，通过各种途径解决在巴中国同胞面临的实际困难。

魏强大使代表全体在巴人员向奋战在国内抗疫一线的西安交大一附院全体医护人员致以崇高敬意，并衷心感谢专家组通过视频连线会向在巴中国同胞传经送宝、答“疫”解惑，表示这将对我们下一步做好各项防控疫情工作、保持身心健康起到重要的科学指导作用，并将激励我们进一步深刻理解伟大的抗疫精神和抗疫文化，讲好中国抗疫故事，用中国经验和中国力量更好地开展对外抗疫合作，共同维护国际公共卫生安全。

座谈会上，西安交大一附院呼吸科副主任、援武汉医疗队队长朱柏、医务部副部长盖晓红、感染科教授叶峰、精神心理卫生科副主任陈云春等专家结合自身专业和一线救治经验，全面介绍了新冠肺炎临床表现、诊断标准和治疗方法，及企业单位和个人海外防护基本知识、日常保健、心理调适和健康等内容，并与在巴同胞积极交流互动，详细解答了他们提出的关于如何鉴别普通流感与新冠肺炎病毒感染、如何增强个人免疫力、中医药对新冠病毒的疗效、巴拿马复工复产后需如何加强防护和心理调适等一系列问题。

座谈会持续了两个半小时，在巴参会人员反响热烈，纷纷留言或致电感谢西安交大一附院专家组的精心安排和专业讲解，表示在巴拿马疫情防控的关键阶段，驻巴使馆举办此次隔空问诊式的视频连线会非常及时和有针对性，让大家深刻感受到伟大祖国和人民对海外游子们的关心和牵挂，将谨遵专家指导，坚定信心，消除恐慌，做好防护，科学抗疫，并将继续坚定与巴方开展各种形式的抗疫合作，与巴政府和人民心手相牵、共克时艰。

西安交大一附院是陕西省一所集医疗、教学、科研、康复、预防保健为一体的大型综合性三甲医院。新冠疫情发生以来，该院承担起“国家队”医院的责任，先后共派出五批共158名医护人员驰援武汉，圆满完成救治任务，并实现医护人员零感染。与临床团队并行，该院5名科研人员前往武汉，深入一线，研究新冠病毒相关特性，为早日击败疫情贡献了重要科研力量。

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