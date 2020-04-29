人民网>>国际

常驻联合国代表：多边合作是共克时艰的唯一途径

2020年04月29日08:35  来源：人民网-国际频道
 

人民网联合国4月28日电（记者 李晓宏）中国常驻联合国代表张军28日在《南华早报》发表署名文章，庆祝联合国“多边主义和外交促进和平日”，强调面对新冠肺炎疫情挑战，多边合作是国际社会共克时艰的唯一途径，任何国家都不可能在孤立中让自己伟大。加强多边主义需要增进信任、体现责任、维护平等、谋求共赢，支持多边主义，就是帮助我们自己。

张军在文章中表示，多边主义是人类社会经历一场世界大战之后的共同选择，是我们享受75年安宁与发展的根本保障。令人担忧的是，单边主义剧烈冲击多边主义，威胁以联合国为核心的国际体系，动摇以国际法为基础的国际秩序。

张军表示，新冠肺炎疫情的暴发，让各国对多边主义重要性有了新的认识。人类发展史也是一部在同疾病斗争的历史。我们付出了大量生命的代价，才认识到病毒没有国界，不分种族。应对疫情，亟需开展国际合作，心往一处想，劲儿往一处使。绝大多数国家支持世界卫生组织作为多边卫生合作的中枢。为了战胜疫情，联合国大会、欧盟、非盟、不结盟运动、77集团和中国等纷纷表达了对世界卫生组织的坚定支持。多边合作是国际社会共克时艰的唯一途径。

张军在文中指出，世界面临纷繁复杂的挑战。利比亚、也门和叙利亚仍处武装冲突之中，让我们意识到普遍和平远未实现。恐怖主义威胁着我们日常生活。气候变化给人类带来巨大挑战。世界经济在不确定性中艰难挣扎，保护主义搅乱全球供应链和价值链，损害国际贸易。霸凌行为破坏国际和平与安全，也让挑战更为严峻。面对挑战，我们只有加强多边合作，没有别的选择。

张军表示，小国需要多边主义，大国、强国同样需要多边主义。我们生活在一个相互联通、相互依存的世界里，面对重大挑战，无人可以独自应对，也没有人可以躲避，只有合作一条路。任何国家都不可能在孤立中让自己伟大。相对于小国而言，大国的利益遍布世界，从投资到贸易，从侨民保护到公共安全，大国参与多边合作的重要性、紧迫性更加突出。大国要有大国的担当，不应搞本国优先，而是要维护好各国的共同利益；不应热衷于划分势力范围，而是应努力保持世界的开放性；不应相互对抗拆台，而是要携手维护世界的和平稳定。

张军强调，加强多边主义需要增进信任。信任赤字是最大的危机。信任，特别是大国间的信任，是有效合作的基础，是协调行动的前提。冷战思维、零和游戏是更为可怕的“政治病毒”，害人又害己。信任的基础是相互尊重。中国尊重西方国家并向其学习，努力实现共同繁荣。西方国家也应尊重中国人民的选择，接受和欢迎一个与西方制度不同的东方大国的发展振兴。

加强多边主义需要体现责任。全球治理需要群策群力，更需要大国支持。如同公民需要交税一样，各国最起码的责任是及时缴纳会费。退出多边机构、撕毁国际协议，危害国际合作，终将伤及自身。责任意味着正视问题并解决问题。转嫁责任好比自己生病却迫使他人吃药，不仅解决不了自身问题，还会伤及他人。

加强多边主义需要维护平等。联合国会员国绝大多数为发展中国家，它们在全球治理体系中的权利应得到充分保障。各方平等参与，多边机制才有活力，才能形成合力，才能维护国际公平正义。实现平等需要强大决心和久久为功。中国提出的“一带一路”倡议遵循共商、共建、共享原则，是平等原则的真实写照。

加强多边主义需要谋求共赢。多边合作的最大好处，是面对全球性挑战时，我们可以最大限度地调集力量和资源共同应对，并产生最广泛共赢效应，特别是让脆弱国家得到帮助，不让任何人掉队。在抗击新冠肺炎的过程中，团结促共赢尤为重要。各国应珍视所获援助并尽力帮助他国。中国已向140多个国家和国际组织提供医疗物资，并将继续提供力所能及的帮助。

张军表示，我们生活在同一个世界，命运与共。新冠肺炎疫情绝不是人类前进路上的最后一次疫情，但不断强化和完善的多边合作却是人类战胜每一次疫情的关键一招。拒绝多边主义，是我们无法再次承受的教训。支持多边主义，就是帮助我们自己。

(责编：崔越、燕勐)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved