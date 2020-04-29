常驻联合国代表：多边合作是共克时艰的唯一途径

人民网联合国4月28日电（记者 李晓宏）中国常驻联合国代表张军28日在《南华早报》发表署名文章，庆祝联合国“多边主义和外交促进和平日”，强调面对新冠肺炎疫情挑战，多边合作是国际社会共克时艰的唯一途径，任何国家都不可能在孤立中让自己伟大。加强多边主义需要增进信任、体现责任、维护平等、谋求共赢，支持多边主义，就是帮助我们自己。

张军在文章中表示，多边主义是人类社会经历一场世界大战之后的共同选择，是我们享受75年安宁与发展的根本保障。令人担忧的是，单边主义剧烈冲击多边主义，威胁以联合国为核心的国际体系，动摇以国际法为基础的国际秩序。

张军表示，新冠肺炎疫情的暴发，让各国对多边主义重要性有了新的认识。人类发展史也是一部在同疾病斗争的历史。我们付出了大量生命的代价，才认识到病毒没有国界，不分种族。应对疫情，亟需开展国际合作，心往一处想，劲儿往一处使。绝大多数国家支持世界卫生组织作为多边卫生合作的中枢。为了战胜疫情，联合国大会、欧盟、非盟、不结盟运动、77集团和中国等纷纷表达了对世界卫生组织的坚定支持。多边合作是国际社会共克时艰的唯一途径。

张军在文中指出，世界面临纷繁复杂的挑战。利比亚、也门和叙利亚仍处武装冲突之中，让我们意识到普遍和平远未实现。恐怖主义威胁着我们日常生活。气候变化给人类带来巨大挑战。世界经济在不确定性中艰难挣扎，保护主义搅乱全球供应链和价值链，损害国际贸易。霸凌行为破坏国际和平与安全，也让挑战更为严峻。面对挑战，我们只有加强多边合作，没有别的选择。

张军表示，小国需要多边主义，大国、强国同样需要多边主义。我们生活在一个相互联通、相互依存的世界里，面对重大挑战，无人可以独自应对，也没有人可以躲避，只有合作一条路。任何国家都不可能在孤立中让自己伟大。相对于小国而言，大国的利益遍布世界，从投资到贸易，从侨民保护到公共安全，大国参与多边合作的重要性、紧迫性更加突出。大国要有大国的担当，不应搞本国优先，而是要维护好各国的共同利益；不应热衷于划分势力范围，而是应努力保持世界的开放性；不应相互对抗拆台，而是要携手维护世界的和平稳定。

张军强调，加强多边主义需要增进信任。信任赤字是最大的危机。信任，特别是大国间的信任，是有效合作的基础，是协调行动的前提。冷战思维、零和游戏是更为可怕的“政治病毒”，害人又害己。信任的基础是相互尊重。中国尊重西方国家并向其学习，努力实现共同繁荣。西方国家也应尊重中国人民的选择，接受和欢迎一个与西方制度不同的东方大国的发展振兴。

加强多边主义需要体现责任。全球治理需要群策群力，更需要大国支持。如同公民需要交税一样，各国最起码的责任是及时缴纳会费。退出多边机构、撕毁国际协议，危害国际合作，终将伤及自身。责任意味着正视问题并解决问题。转嫁责任好比自己生病却迫使他人吃药，不仅解决不了自身问题，还会伤及他人。

加强多边主义需要维护平等。联合国会员国绝大多数为发展中国家，它们在全球治理体系中的权利应得到充分保障。各方平等参与，多边机制才有活力，才能形成合力，才能维护国际公平正义。实现平等需要强大决心和久久为功。中国提出的“一带一路”倡议遵循共商、共建、共享原则，是平等原则的真实写照。

加强多边主义需要谋求共赢。多边合作的最大好处，是面对全球性挑战时，我们可以最大限度地调集力量和资源共同应对，并产生最广泛共赢效应，特别是让脆弱国家得到帮助，不让任何人掉队。在抗击新冠肺炎的过程中，团结促共赢尤为重要。各国应珍视所获援助并尽力帮助他国。中国已向140多个国家和国际组织提供医疗物资，并将继续提供力所能及的帮助。

张军表示，我们生活在同一个世界，命运与共。新冠肺炎疫情绝不是人类前进路上的最后一次疫情，但不断强化和完善的多边合作却是人类战胜每一次疫情的关键一招。拒绝多边主义，是我们无法再次承受的教训。支持多边主义，就是帮助我们自己。

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