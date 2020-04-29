美国出台限制移民行政令引争议

美国总统特朗普日前签署行政令，宣布暂停部分外国人移民美国。白宫表示，这项行政令的目的是保护美国的就业。该行政令初始有效期为60天，可以根据经济状况延长。白宫还以防控新冠肺炎疫情为由，加大了对来自墨西哥和中美洲国家非法移民的遣返力度。

这一行政令针对自4月22日起不在美国、没有有效移民签证以及没有准许其赴美和入境官方旅行文件的外国人，上述人士在行政令有效期内无法获得美国永久居民身份（绿卡）。这其中，职业类移民受影响最大。该行政令不适用于合法的美国绿卡持有人、凭移民签证以职业医护人员身份申请入境的外国人、投资移民项目申请者、美国公民外籍配偶及其21岁以下外籍子女、美军人员及其配偶和子女等。

白宫表示，此举是为了确保失业的美国人在经济重启时优先获得工作机会，同时也为美国患者保留医疗资源。白宫还要求评估外籍劳工项目，以判断是否需要采取额外措施保护本国劳动者。据统计，自疫情发生以来，约有2600万美国人申请失业救济，数以百万计的雇主选择关门歇业。这是美国有记录以来最严重的失业潮之一。

美国媒体对行政令提出质疑。美国有线电视新闻网认为，当前，美国在全球的大使馆和领事馆都已暂停了移民类签证受理，进出美国的航班几乎都已停止，行政令只有象征意义。《华盛顿邮报》指出，过去3年多时间里，美国政府一直强硬推行限制移民政策，造成了严重的民意分裂。在因疫情应对而饱受质疑之际，美国政府出台该行政令，一是为了转移民众关注点，二是为了笼络共和党选民。

《纽约时报》评论称，大量研究显示，移民对美国劳动力市场的影响总体上是积极的，许多移民奋战在美国抗击疫情的第一线，他们的付出对于美国社会的正常运转必不可少。白宫屡屡在移民问题上做文章，谋求党派利益。英国《卫报》认为，美国此次借疫情之机切断合法移民通道，将导致一连串的法律问题，在社会中引发仇外和民粹情绪。

美国民权联盟在社交媒体上表示，美国正面临重大公共卫生危机，煽动排外情绪不能解决问题。美国外交学会会长理查德·哈斯认为，美国现在的主要问题是如何遏制病毒的本土传播，限制移民是政治举动，与当前的卫生和经济危机无关。

（本报华盛顿4月28日电）

《 人民日报 》（ 2020年04月29日 16 版）

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