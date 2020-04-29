人民网>>国际

也门实现停火困难重重

本报驻埃及记者  周 輖

2020年04月29日08:08  来源：人民网－人民日报
 

　　连日来，也门军事冲突引发各方面关注。尽管联合国方面多次呼吁交战各方放下武器，实现停火，以应对可能出现的新冠肺炎疫情暴发，相关各方也对停火呼吁作出积极表态，但军事冲突并没有停止。

　　4月9日，由沙特领导的多国联军响应联合国的呼吁，开始实施为期两周的停火，也门政府军和胡塞武装均对此表示欢迎。然而，4月17日，胡塞武装军事指挥部发布声明，谴责多国联军在一天内违反停火82次，在马里卜省进行空袭并对荷台达省进行炮击。也门政府军同样指责胡塞武装多次炮轰政府军阵地。18日，也门政府军和胡塞武装在马里卜省发生交火，造成15名胡塞武装人员和9名政府军士兵死亡。26日，也门南方过渡委员会宣布在南部港口城市亚丁及其他南部省份实施“自治”，令局势变得更加复杂。27日，多国联军发表声明，敦促也门各方停止敌对行动的升级，同时呼吁也门南部恢复和平。

　　国际社会担心持续的冲突可能妨碍也门的防疫工作，尽管该国尚未出现新冠肺炎疫情大规模流行的迹象。专家认为，多年战乱导致也门的医疗卫生系统严重瘫痪，一旦疫情暴发，将给当地带来灾难性的后果。据联合国开发计划署数据，也门平均每1万人仅拥有3名医生和7张病床，只有51%的医疗设施正常运转，2/3的国民无法获得基本医疗保障；全国有一半人口缺乏安全的饮用水和卫生设施。对于居住条件恶劣的贫困家庭和360万流离失所者来说，保持“社交距离”几乎不可能实现。为此，也门政府和胡塞武装已各自制定相应的防疫措施，但双方缺乏协调配合。

　　舆论分析指出，鉴于也门冲突各方对抗已久、分歧巨大，短时间内实现真正停火依然困难重重。也门战略分析家穆罕默德·叶海亚呼吁国际社会对也门各方施加更大压力，推动真正落实停火。联合国开发计划署驻也门国家主任鲁茨马表示，交战各方应当搁置分歧，团结合作共同应对疫情。联合国秘书长也门问题特使马丁·格里菲斯呼吁各方真诚合作，把也门人民的利益放在首位。

　　（本报开罗4月28日电） 


　　《 人民日报 》（ 2020年04月29日 16 版）
(责编：曹昆)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved