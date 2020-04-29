也门实现停火困难重重

连日来，也门军事冲突引发各方面关注。尽管联合国方面多次呼吁交战各方放下武器，实现停火，以应对可能出现的新冠肺炎疫情暴发，相关各方也对停火呼吁作出积极表态，但军事冲突并没有停止。

4月9日，由沙特领导的多国联军响应联合国的呼吁，开始实施为期两周的停火，也门政府军和胡塞武装均对此表示欢迎。然而，4月17日，胡塞武装军事指挥部发布声明，谴责多国联军在一天内违反停火82次，在马里卜省进行空袭并对荷台达省进行炮击。也门政府军同样指责胡塞武装多次炮轰政府军阵地。18日，也门政府军和胡塞武装在马里卜省发生交火，造成15名胡塞武装人员和9名政府军士兵死亡。26日，也门南方过渡委员会宣布在南部港口城市亚丁及其他南部省份实施“自治”，令局势变得更加复杂。27日，多国联军发表声明，敦促也门各方停止敌对行动的升级，同时呼吁也门南部恢复和平。

国际社会担心持续的冲突可能妨碍也门的防疫工作，尽管该国尚未出现新冠肺炎疫情大规模流行的迹象。专家认为，多年战乱导致也门的医疗卫生系统严重瘫痪，一旦疫情暴发，将给当地带来灾难性的后果。据联合国开发计划署数据，也门平均每1万人仅拥有3名医生和7张病床，只有51%的医疗设施正常运转，2/3的国民无法获得基本医疗保障；全国有一半人口缺乏安全的饮用水和卫生设施。对于居住条件恶劣的贫困家庭和360万流离失所者来说，保持“社交距离”几乎不可能实现。为此，也门政府和胡塞武装已各自制定相应的防疫措施，但双方缺乏协调配合。

舆论分析指出，鉴于也门冲突各方对抗已久、分歧巨大，短时间内实现真正停火依然困难重重。也门战略分析家穆罕默德·叶海亚呼吁国际社会对也门各方施加更大压力，推动真正落实停火。联合国开发计划署驻也门国家主任鲁茨马表示，交战各方应当搁置分歧，团结合作共同应对疫情。联合国秘书长也门问题特使马丁·格里菲斯呼吁各方真诚合作，把也门人民的利益放在首位。

（本报开罗4月28日电）

《 人民日报 》（ 2020年04月29日 16 版）

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