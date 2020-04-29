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中吉风雨同行，尽显邻里真情

钟四远

2020年04月29日08:08  来源：人民网－人民日报
 

　　4月14日晚，习近平主席应约同吉尔吉斯斯坦总统热恩别科夫通电话。在新冠肺炎疫情全球蔓延的特殊时刻，两国元首相互表达支持和慰问，并就加强抗疫合作、推动双边关系发展等深入交换意见。习近平主席通话时提到的3个关键词，承载着两国人民跨越天山、延续千年的那份深厚情谊。

　　关键词一 

　　暖心时刻

　　习近平主席说，在中国疫情防控形势最艰难时刻，吉尔吉斯斯坦政府和社会各界通过不同形式声援中国抗疫斗争，留下很多暖心时刻。究竟是什么样的“暖心时刻”，让习近平主席如此挂怀？

　　今年初，中国最早报告新冠肺炎疫情后，热恩别科夫总统第一时间向习近平主席致信慰问。吉尔吉斯斯坦政府筹措近32万只医用口罩和6万瓶消毒液驰援中国。清明时节，中国举行全国性哀悼活动之际，热恩别科夫总统再次向习近平主席致信慰问，吉尔吉斯斯坦驻华使馆降半旗志哀，全体馆员捐出一日工资支持中国抗疫。

　　吉尔吉斯斯坦社会各界以各种方式声援中国抗疫斗争。数十所高校师生自发组织“快闪”等活动，“加油，武汉！”“坚持，中国！”“我们和你们在一起！”等口号在网络“刷屏”。吉尔吉斯斯坦在华留学生也纷纷拿起手机，录制上传中国抗疫真情实景，以实际行动守护吉中友好。一位吉尔吉斯斯坦老人冒着风雪来到中国驻吉使馆，捐出一个月退休金200美元，坚持向中国抗疫“聊表寸心”。

　　关键词二 

　　并肩抗疫

　　习近平主席表示，中国人民对吉尔吉斯斯坦人民有着兄弟般的友好情谊，愿同吉尔吉斯斯坦人民并肩抗疫，继续向吉方提供力所能及的帮助，分享防控经验和诊疗方案，尽快派遣医疗专家。

　　3月中旬以来，吉尔吉斯斯坦境内出现疫情，累计确诊病例已超700例。为支持吉方抗疫，中国政府及时提供了数批援助物资。同时，新疆、广东、河北、上海等省（区、市）纷纷伸出援手，许多中国企业和社会组织也行动起来，一笔笔援款、一箱箱抗疫物资汇聚成汩汩暖流，给吉尔吉斯斯坦人民送去信心和希望。

　　两国元首通话后仅一周，新疆维吾尔自治区即派出由医疗、外事和侨务专家组成的联合工作组，携带抗疫医疗物资乘包机飞抵比什凯克。在吉期间，联合工作组毫无保留地同吉方分享抗疫经验，并看望慰问在吉华侨华人、中资企业员工和留学生，向他们发放装有防疫物资的“健康包”。当地媒体予以集中报道，中吉友好占据了舆论头条。

　　关键词三 

　　共建一带一路

　　习近平主席和热恩别科夫总统一致表示，双方要推进共建“一带一路”，深化各领域合作，推动中吉全面战略伙伴关系不断迈上新台阶。

　　“一带一路”倡议提出6年多来，特别是2019年6月习近平主席对吉尔吉斯斯坦进行国事访问以来，双方合作快速健康发展，取得丰硕成果。2019年，中吉贸易额达63.46亿美元，同比增长13.1%。吉尔吉斯斯坦樱桃、蜂蜜、乳制品等绿色优质农产品顺利进入中国市场。双方共建的吉尔吉斯斯坦第二条北南公路、灌溉系统改造等重点项目有序推进。双方人文交流更趋活跃，《玛纳斯》歌剧唱响两国剧院舞台。新冠肺炎疫情对中吉共建“一带一路”是一次考验，但双方将深化医疗卫生、中医药等领域合作，共同致力于打造“健康丝绸之路”，推动构建人类命运共同体。

　　莫道春风归来晚，浮云过后艳阳天。面对汹汹疫情，两国人民患难与共、守望相助，用真挚的情感和辛勤的汗水浇灌中吉友谊之花，共创更加美好的未来。


　　《 人民日报 》（ 2020年04月29日 16 版）
(责编：曹昆)
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