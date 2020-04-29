《柳叶刀》主编：英美无视世卫组织警告，不可饶恕！

【环球网报道 记者 乔炳新 张晓雅】4月27日，医学杂志《柳叶刀》主编理查德·霍顿（Richard Horton）接受美国有线电视新闻网（CNN）连线采访，就英国首相鲍里斯·约翰逊“复工”和英国疫情有关话题进行讨论。来自英国的霍顿批评称，“英国采取封锁措施为时已晚”，而英美无视世界卫生组织曾于1月底就发出的疫情警告，“这是不可饶恕的”。

新冠肺炎疫情在英暴发之初，英国政府并未采取过多限制措施，甚至提出“群体免疫”策略。随后不久，英国首相也因感染新冠病毒住院。

主持人提问霍顿，“你是否认为他（约翰逊）的经历改变了他（的言行）”？

图源：CNN

“是的。”霍顿回答称，“从他（约翰逊）说话的方式就能很清楚地说明问题。从他（约翰逊）生病前的行为来看，中国和亚洲其他地区传递出的信号，没有让他意识到疫情的严重性。我想他现在完全明白了这一点，他被感染（病毒）的后果吓到了”。

“我们浪费了整个2月和3月初的时间。我们本应该在4到5个星期内就准备好个人防护设备，我们应该提高检测能力。可我们却没这么做。”霍顿继续说，“我们继续实行群体免疫，任由病毒肆虐整个国家。但这样的群体免疫绝对是错误的策略，我们也做出了错误的选择”。

霍顿说：“记住，请记住，世卫组织总干事于1月30日就宣布疫情构成国际关注的突发公共卫生事件。1月30日，世卫组织就告诉了每个国家要做好准备，却被我们忽视了，美国也一样（忽视了），这是不可饶恕的。”

霍顿接受采访 图源：CNN

从最初不愿采取过多限制措施，到全国实施“禁足令”，英国政府调整抗疫策略经历了怎样的过程？

3月12日，英国政府宣布，该国抗疫已从“遏制”进入“延缓”阶段，目标是尽可能降低疫情影响，并推迟疫情高峰期出现的时间，以降低卫生系统的诊疗压力。不过，英国政府当时并未采取关闭学校、全面禁止大型活动等措施。13日，英国政府首席科学顾问帕特里克·瓦兰斯在接受媒体采访时甚至提出“群体免疫”策略，认为可以让大多数人感染新冠病毒，以最终产生群体免疫效果。该策略在英国乃至全球引发巨大争议。英国卫生大臣马修·汉考克15日澄清说，群体免疫并不是英国政府防疫计划的一部分。

疫情持续蔓延，3月18日起，英国开始陆续关闭学校、餐馆、酒吧等场所。23日，约翰逊宣布更加严格的防疫措施，当晚开始实施“禁足令”，除购买生活必需品、就医、户外锻炼、“绝对必要”的通勤外，所有人必须待在家中，“禁足令”为期3周。到期后，英国政府的防疫政策如何调整引人关注。但英国仍有卫生专家表示，希望政府重新考虑实行群体免疫策略。

4月5日晚，约翰逊因确诊感染新冠病毒入院，6日晚因病情恶化转入重症监护室治疗。英国首相府发言人12日说，首相约翰逊已经出院，并在首相乡村官邸契克斯别墅“继续康复”。27日，经历3周治疗和休养，约翰逊新冠肺炎正式“返工”。他在唐宁街10号发表讲话，警告英国正处于“疫情暴发最危险的时刻”，并表示不会过快宣布解封措施。

据约翰斯·霍普金斯大学公实时数据显示，截至北京时间4月28日20时31分，英国累计新冠肺炎确诊病例158353例，累计死亡病例21158例。

(责编：曹昆)